20 человек погибли в пустыне Сахара во время рекордного наводнения

Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий, что привело к гибели по меньшей мере 20 человек в Марокко и Алжире, сообщает Zakon.kz.

По информации The Independent, шторм обрушился на юго-восточную часть Марокко. Всего за несколько дней в некоторых районах выпало больше годовой нормы осадков. В частности, в Тагуните, деревне, расположенной в 450 км к югу от столицы Марокко, за 24 часа выпало более 100 мм осадков. В других районах среднегодовой уровень осадков составляет менее 250 мм, но сентябрьские дожди значительно превысили эти показатели.

Помимо гибели люлей, были разрушены фермерские хозяйства и уничтожены посевы. Метеорологи объясняют, что такие осадки стали результатом внетропических штормов. Подобные явления могут влиять на погоду в регионе в течение многих месяцев и даже лет. Влажность воздуха увеличивается, что способствует большему испарению и повышает вероятность новых штормов.

Parts of the Sahara desert have flooded for the first time in 50 years.Two days of rainfall in September exceeded yearly averages in several areas of south-east Morocco and caused a deluge.#saharadesert #sahara #weather #flooding #climatechange pic.twitter.com/fmAps0sNJV

— CGTN Europe (@CGTNEurope) October 11, 2024