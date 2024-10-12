20 человек погибли в пустыне Сахара во время рекордного наводнения

20 человек погибли в пустыне Сахара во время рекордного наводнения

20 человек погибли в пустыне Сахара во время рекордного наводнения

Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий, что привело к гибели по меньшей мере 20 человек в Марокко и Алжире, сообщает Zakon.kz.

По информации The Independent, шторм обрушился на юго-восточную часть Марокко. Всего за несколько дней в некоторых районах выпало больше годовой нормы осадков. В частности, в Тагуните, деревне, расположенной в 450 км к югу от столицы Марокко, за 24 часа выпало более 100 мм осадков. В других районах среднегодовой уровень осадков составляет менее 250 мм, но сентябрьские дожди значительно превысили эти показатели.

Помимо гибели люлей, были разрушены фермерские хозяйства и уничтожены посевы. Метеорологи объясняют, что такие осадки стали результатом внетропических штормов. Подобные явления могут влиять на погоду в регионе в течение многих месяцев и даже лет. Влажность воздуха увеличивается, что способствует большему испарению и повышает вероятность новых штормов.

При этом в результате дождей начали наполняться водой местные водохранилища. Это может стать важным фактором для борьбы с засухой в регионе, которая продолжается уже шесть лет. Дожди также могут помочь восстановить водоносные горизонты, которые находятся под пустыней, и обеспечить водой местных жителей.

youcanchoose

Трамп потребовал президентскую охрану и военный самолет, Байден согласился

Трамп потребовал президентскую охрану и военный самолет, Байден согласился

В США произошло чудесное рождение ребенка во время урагана Милтон

В США произошло чудесное рождение ребенка во время урагана Милтон

Жительница Великобритании убила родителей и прожила с их телами четыре года

Жительница Великобритании убила родителей и прожила с их телами четыре года

Пилот Turkish Airlines скончался во время полета

Пилот Turkish Airlines скончался во время полета

Бельгийские военные эвакуировали 100 европейцев из Ливана

Бельгийские военные эвакуировали 100 европейцев из Ливана

Альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира

Альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.