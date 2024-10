20 человек пострадали при столкновении двух поездов в Египте

По меньшей мере 20 человек получили травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в провинции Эль-Минья, расположенной в центре Египта, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, пишет ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что к ним пока не поступало информации о погибших в результате инцидента. На место прибыли 23 машины скорой помощи, министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар направил на место событий своего заместителя.

🚨🚆🚆Two trains collide in Minya, #Egypt, and two carriages fall into a waterway pic.twitter.com/Nl4homjJTi

— Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) October 13, 2024