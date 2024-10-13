20 человек пострадали при столкновении двух поездов в Египте

20 человек пострадали при столкновении двух поездов в Египте

20 человек пострадали при столкновении двух поездов в Египте

По меньшей мере 20 человек получили травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в провинции Эль-Минья, расположенной в центре Египта, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, пишет ТАСС.

«По предварительным данным, в результате столкновения поездов пострадали 20 человек, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести», – говорится в заявлении египетского Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что к ним пока не поступало информации о погибших в результате инцидента. На место прибыли 23 машины скорой помощи, министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар направил на место событий своего заместителя.

Со своей стороны портал Al-Youm as-Sabia проинформировал, что утром 13 октября пассажирский поезд, следовавший в Каир, столкнулся с локомотивом другого состава. В результате два вагона упали в пролегающий рядом с путями водоканал. На месте работают спасатели, причины инцидента выясняются.

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