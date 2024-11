Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии

19 ноября 2024 года у берегов архипелага Чатем в Новой Зеландии большая белая акула, известная как акула-людоед, растерзала знаменитого 24-летнего игрока в регби, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации новостного агентства New Zealand, трагедия произошла, когда Джейд Кахукоре-Диксон нырнул в воду с лодки. Мужчину, получившего тяжелые травмы, вытащили, оперативно доставили в местный медицинский центр, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Примечательно, что, по словам отца погибшего, его сыну в 2018 году удалось избежать нападения акулы. Тогда нога молодого человека застряла среди камней на дне, его спас лучший друг.

