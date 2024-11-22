Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии

Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии

Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии

19 ноября 2024 года у берегов архипелага Чатем в Новой Зеландии большая белая акула, известная как акула-людоед, растерзала знаменитого 24-летнего игрока в регби, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации новостного агентства New Zealand, трагедия произошла, когда Джейд Кахукоре-Диксон нырнул в воду с лодки. Мужчину, получившего тяжелые травмы, вытащили, оперативно доставили в местный медицинский центр, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Примечательно, что, по словам отца погибшего, его сыну в 2018 году удалось избежать нападения акулы. Тогда нога молодого человека застряла среди камней на дне, его спас лучший друг.

Мэр островов Чатем Моник Крун добавил, что в том же 2018 году Кахукоре-Диксона включили в список лучших молодых игроков команды острова по регби. Также он представлял свою школу на региональном турнире по шахматам. Кроме того, мужчина был единственным на острове коммерческим водолазом.

Белая акула, или большая белая акула, или акула-людоед, или кархародон, является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Считается, что это самый опасный для человека вид акул, именно ей приписывают большинство нападений на людей. Находится на грани исчезновения.

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