Полы на холодном балконе: из чего сделать, чтобы было тепло, красиво и надёжно

Холодный балкон — это особое пространство. Зимой там минус, летом — жара, весной и осенью — влага и перепады температур. Обычные материалы для пола здесь просто не выживут. Поэтому вопрос «из чего сделать пол на холодном балконе» — это не просто вопрос эстетики, а вопрос здравого смысла и грамотного выбора.

Почему полы на холодном балконе — это отдельная история

Многие думают, что балкон — это просто продолжение квартиры, и туда можно положить что угодно. Но это большая ошибка. Холодный балкон не имеет отопления, а значит, материал для пола должен выдерживать морозы до минус 20–30 градусов, не трескаться, не вздуваться и не гнить от влаги.

Плиточный клей на водной основе замёрзнет и разрушится. Обычный ламинат разбухнет от конденсата уже за первую зиму. Паркет покоробится. Вот почему для холодного балкона нужны материалы с особыми характеристиками — морозостойкие, влагостойкие и при этом достаточно прочные, чтобы выдержать реальную эксплуатацию.

Подготовка основания: без этого шага ничего не работает

Прежде чем выбирать покрытие, нужно привести в порядок само основание. На большинстве балконов плита имеет трещины, следы старой краски, неровности. Если положить новый материал на плохое основание, он прослужит в лучшем случае сезон-два.

Сначала нужно очистить плиту от всего лишнего — старого покрытия, краски, грязи. Если есть трещины, их заделывают специальным морозостойким герметиком или ремонтным составом. Это важно, потому что через трещины вода попадает под покрытие и разрушает его изнутри.

Керамическая и керамогранитная плитка

Плитка — один из самых популярных вариантов для холодного балкона. И это не случайно. Керамогранит выдерживает морозы до минус 50 градусов, не боится воды, не горит и не гниёт. Срок службы при правильной укладке — 20–30 лет и больше.

ПВХ-покрытие и резиновая плитка: практично и недорого

Если бюджет ограничен, а функциональность важнее внешнего вида, стоит обратить внимание на ПВХ-покрытие или резиновую плитку.

ПВХ-покрытие для наружных площадок — это специальный вид виниловых покрытий, которые выдерживают морозы и влагу. Оно лёгкое, простое в укладке и легко моется. Некоторые виды ПВХ-покрытий имитируют дерево или камень и выглядят вполне достойно. Средняя стоимость — в несколько раз ниже, чем у керамогранита или террасной доски.

Деревянные лаги и настил из досок: старый добрый способ

Для настила используют доски из хвойных пород — сосны или ели, — которые предварительно обрабатывают антисептиком и защитной пропиткой. Антисептик защищает дерево от гниения, грибка и насекомых. Пропитка с водоотталкивающими свойствами предотвращает впитывание влаги.

Как выбрать материал: сравниваем главные параметры

Чтобы сделать правильный выбор, важно понять, как вы будете использовать балкон и какие условия там созданы.

Если балкон открытый и туда попадает дождь и снег — лучший выбор это керамогранит или композитная террасная доска. Они лучше всего переносят прямой контакт с водой и морозом.

Если балкон застеклён, но не утеплён — подойдёт практически любой из перечисленных материалов. Температура там не опускается так сильно, как на полностью открытом балконе, поэтому ограничений меньше.

Если вы хотите создать уютное место для отдыха — выбирайте террасную доску. Она тёплая, красивая и создаёт правильное настроение.

Если главное — минимальные вложения и быстрый результат — ПВХ-покрытие или резиновая плитка решат задачу быстро и недорого.

Если важна максимальная долговечность без какого-либо ухода — керамогранит на морозостойком клее простоит дольше всего и потребует только периодической уборки.