Американский мальчик угнал авто и напугал детей на игровой площадке

В Миннеаполисе 10-летний мальчик угнал автомобиль, создав угрозу для детей на игровой площадке, сообщает Zakon.kz.

Малолетний угонщик на большой скорости прокатился вокруг детской площадки, создав угрозу для их безопасности. Об инциденте рассказало агентство TODAY 5 октября на своей странице в Х.

