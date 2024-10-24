Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге

Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге

В штате Мичиган на днях состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. В мероприятии приняли участие бывший глава страны (2009–2017) Барак Обама и рэп-исполнитель Эминем, сообщает Zakon.kz.

Первым на сцене выступил Эминем, а затем пригласил Обаму. Тот зачитал трек музыканта «Lose Yourself».

Обама шутливо уточнил, что обычно не нервничает на публичных выступлениях, но после Эминема выступать ему еще не приходилось.

Сам же Эминем опубликовал совместный снимок на странице в Instagram с Обамой и призвал местных жителей Детройта проголосовать на выборах за Харрис.

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«Я считаю, что важно использовать свой голос… Харрис поддерживает будущее этой страны, где свободы и другие ценности будут защищены и соблюдены», – написал композитор.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент. После выхода из президентской гонки действующего президента Джо Байдена, кандидатами в президенты от двух главенствующих партий стали вице-президент Камала Харрис (кандидат от Демократической партии) и 45-й президент Дональд Трамп (кандидат от Республиканской партии).

Несколько дней назад Обама и Байден поздравили Камалу Харрис с 60-летием.

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Что касается 52-летнего Эминема, то 4 октября он поделился с поклонниками радостью, что впервые станет дедушкой.

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