Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге

В штате Мичиган на днях состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. В мероприятии приняли участие бывший глава страны (2009–2017) Барак Обама и рэп-исполнитель Эминем, сообщает Zakon.kz.

Первым на сцене выступил Эминем, а затем пригласил Обаму. Тот зачитал трек музыканта «Lose Yourself».

Obama raps Eminem’s «Lose Yourself,» after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY

— MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024