Байден и Обама раскритиковали Камалу Харрис

Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Америки Барак Обама нелестно отозвались о Камале Харрис, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как одно из американских СМИ наняло специалиста по чтению по губам. Журналистов заинтересовало видео диалога между Байденом и Обамой, который состоялся между ними 17 октября на похоронах Этель Кеннеди.

Специалист по чтению по губам удивил своих нанимателей пикантными подробностями. Оказалось, что Байден не высокого мнения о кандидатке в президенты от Демократической партии.

Видео с текстовой озвучкой моментально разлетелось по Сети. Оппонент Харрис не мог не воспользоваться таким тайным расколом внутри ее команды и разместил это видео на своей странице в Х. При том, что Трамп зачастую пользуется собственной соцсетью, но видимо Х он выбрал для большего охвата.

BREAKING: The New York Post hired a professional lip reader to analyze an interaction between Barack Obama and Joe Biden at Ethel Kennedy’s memorial.Biden: «She’s not as strong as me.»Obama: «I know… that’s true.»This stunning exchange shows that even Democrat Presidents… pic.twitter.com/Ndy20O3DkU

— Donald Trump 🇺🇸 News (@DonaldTNewsX) October 17, 2024