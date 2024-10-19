Байден и Обама раскритиковали Камалу Харрис

Байден и Обама раскритиковали Камалу Харрис

Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Америки Барак Обама нелестно отозвались о Камале Харрис, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как одно из американских СМИ наняло специалиста по чтению по губам. Журналистов заинтересовало видео диалога между Байденом и Обамой, который состоялся между ними 17 октября на похоронах Этель Кеннеди.

Специалист по чтению по губам удивил своих нанимателей пикантными подробностями. Оказалось, что Байден не высокого мнения о кандидатке в президенты от Демократической партии.

«Она не такая сильная, как я», – сказал Байден Обаме и бывший президент согласился с тем, что «это правда», – озвучил специалист.

Байден и Обама раскритиковали Камалу Харрис

Видео с текстовой озвучкой моментально разлетелось по Сети. Оппонент Харрис не мог не воспользоваться таким тайным расколом внутри ее команды и разместил это видео на своей странице в Х. При том, что Трамп зачастую пользуется собственной соцсетью, но видимо Х он выбрал для большего охвата.

«Значит Байден до сих пор не может смириться с вынужденным выходом из президентской гонки», – решили комментаторы.

В августе он объяснил, чем было обусловлено такое серьезное решение. А пресс-секретарь Белого дома, на фоне предвыборной кампании в США, получила на днях вторую должность.

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