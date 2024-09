Богатейшего рэпера P. Diddy арестовали в США

Американский рэпер и исполнительный продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, арестован. Об этом заявил его адвокат Марк Агнифило, сообщает Zakon.kz.

По словам защитника, Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. Однако он не признает вину и считает все обвинения сфабрикованными.

Официально подробности дела пока не разглашаются.

Как отмечено в публикации издания РБК, с ноября 2023 года Комбс получил десять исков, в девяти из которых его прямо обвиняли в сексуальном насилии.

К примеру, в мае СМИ распространили видео от 2016 года, на котором рэпер избивает свою бывшую девушку Касандру Вентуру (выступает под псевдонимом Cassie). Позднее она подала против него иск с обвинениями в многолетнем сексуальном насилии и избиениях.

Кроме того, 3 июля 2024 года бывшая актриса фильмов для взрослых Адрия Инглиш подала на Комбса в суд, утверждая, что он занимался секс-торговлей, принуждая ее к оказанию услуг гостям на его вечеринках.

Стоит отметить, что дебютный альбом Комбса, No Way Out (1997), стал семикратно «платиновым» по продажам в США и за него рэпер выиграл премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом. В 2022 году журнал Forbes оценил его состояние в 1 млрд долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп исполнителем после Jay-Z (1,5 млрд).