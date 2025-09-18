Бьюти-бокс `ПОДРУЖКА` Хиты из Кореи (8 продуктов)

7 120 ₽ 3 790 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Полная стоимость всех товаров отдельно — 7120 руб., а в составе бокса с учетом скидки — всего 3790 руб.
Бьюти-бокс Подружка «Хиты из Кореи» — твой гид в мире азиатского ухода. Поможет восстановить, увлажнить и очистить кожу.
В составе только корейские бестселлеры:
— Увлажняющий бальзам для губ TENZERO с коллагеном
— Восстанавливающий тонер для лица ASIS-TOBE с гиалуроновой кислотой и ферментами лактобактерий
— Питательный крем для лица BONNYHILL с экстрактом риса и ниацинамидом
— Глубокоочищающая пенка для умывания TOCOBO с белой глиной и каламином
— Успокаивающая сыворотка для лица RATAPLAN Water Parsley с экстрактом омежника
— Тонизирующая маска для лица JMSOLUTION Pokemon с экстрактом хауттюйнии
— Увлажняющая маска для лица MEDIHEAL Dermaplus с экстрактом березы
— Успокаивающая маска для лица FREEMAY с центеллой азиатской
Попробуй средства с полезными экстрактами и пусть ежедневная бьюти-рутина приносит тебе только радость!
Способ применения: По назначению.
Состав: — Обзор от бренда
- Вес в упаковке: 651 г
- Высота упаковки: 111 мм
- Ширина упаковки: 399 мм
- Длина упаковки: 195 мм
- Раздел: подарочные наборы женские
- Артикул 257294
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
-
Все товары бренда