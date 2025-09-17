Бьюти-бокс `ПОДРУЖКА` Мастхэвы для ухода (8 продуктов)

3 570 ₽ 1 980 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Полная стоимость всех товаров отдельно — 3570 руб., а в составе бокса с учетом скидки — всего 1980 руб.

Бьюти-бокс Подружка «Мастхэвы для ухода» поможет расслабиться после тяжелого дня и напомнит, как важно заботиться о себе.

В составе есть все необходимое ухода за телом и лицом:

— Ароматная соль для ванны LP CARE Milk & Honey

— Гель для душа LP CARE Cotton & Peony

— Освежающая маска-сорбет A’PIEU Good Morning для упругости кожи

— Смягчающий лосьон для тела INSTITUTO ESPANOL Coconut с ароматом кокоса

— Гидрогелевые патчи LP CARE Rose от отеков и темных кругов

— Питательный и увлажняющий крем для рук GRACE DAY с гиалуроновой кислотой

— Матирующие салфетки EASYBEE Beauty Day с экстрактом зеленого чая

— Мягкая маска для сна и путешествий DECO с чехлом

Помни, качественный отдых — основа твоего прекрасного состояния и настроения!

Способ применения: По назначению.

Состав: — Обзор от бренда

Вес в упаковке: 651 г

Высота упаковки: 111 мм

Ширина упаковки: 399 мм

Длина упаковки: 195 мм

Раздел: подарочные наборы женские

Артикул 257293

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда