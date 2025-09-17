Бьюти-бокс `ПОДРУЖКА` Мастхэвы для ухода (8 продуктов)

3 570 ₽ 1 980 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Полная стоимость всех товаров отдельно — 3570 руб., а в составе бокса с учетом скидки — всего 1980 руб.
Бьюти-бокс Подружка «Мастхэвы для ухода» поможет расслабиться после тяжелого дня и напомнит, как важно заботиться о себе.
В составе есть все необходимое ухода за телом и лицом:
— Ароматная соль для ванны LP CARE Milk & Honey
— Гель для душа LP CARE Cotton & Peony
— Освежающая маска-сорбет A’PIEU Good Morning для упругости кожи
— Смягчающий лосьон для тела INSTITUTO ESPANOL Coconut с ароматом кокоса
— Гидрогелевые патчи LP CARE Rose от отеков и темных кругов
— Питательный и увлажняющий крем для рук GRACE DAY с гиалуроновой кислотой
— Матирующие салфетки EASYBEE Beauty Day с экстрактом зеленого чая
— Мягкая маска для сна и путешествий DECO с чехлом
Помни, качественный отдых — основа твоего прекрасного состояния и настроения!
Способ применения: По назначению.
Состав: — Обзор от бренда
- Вес в упаковке: 651 г
- Высота упаковки: 111 мм
- Ширина упаковки: 399 мм
- Длина упаковки: 195 мм
- Раздел: подарочные наборы женские
- Артикул 257293
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
