Чем покрасить старый дом: выбор краски для деревянных и оштукатуренных стен, советы по нанесению

Узнайте, как перекрасить дачу самостоятельно не хуже, чем опытные мастера.

Любое загородное жилье с окрашенными фасадами периодически требует обновления, ведь с течением времени даже самая стойкая краска начинает облезать, выцветать или трескаться. Покрасить старый дом снаружи своими силами достаточно просто, но чтобы все получилось, надо правильно выбрать красящий состав, хорошо подготовить основание и учесть многие важные факторы, которые влияют на результат. Рассказываем, как обновить дачу своими силами.

Как и чем перекрасить старый дом

Можно ли красить по старой краске

Выбор красящего состава

— Для дерева

— Для штукатурки

Подбор цвета

Подготовка поверхности

Как покрасить правильно

Когда можно красить по старой краске

Один из основных вопросов при перекрашивании старого домика — необходимо ли снимать старое покрытие. Если оно сильно потрескалось и осыпается, его обязательно надо убрать. Зачем нужна такая подготовка? Если основание будет непрочным, то новый слой краски спустя недолгое время просто отвалится вместе с ним.

Но если лакокрасочное покрытие держится хорошо и нигде не отслаивается, а покраска вызвана не его плохим видом, а желанием поменять цвет строения, можно перекрасить стены без снятия покрытия. Но тогда надо знать, чем фасады были окрашены ранее. От этого будет зависеть, какой краской покрасить старый дом. Дело в том, что не все красящие составы сочетаются между собой: считается, что можно перекрашивать только красителем с аналогичным основанием (масляный поверх масляного, силиконовый по силиконовому и т.д.). Исключение — алкидные эмали, которые хорошо сцепляются со всеми покрытиями.

Впрочем, сейчас можно найти универсальные средства, которые вне зависимости от своей основы хорошо ложатся на любую краску. Кроме того, существуют специальные грунтовки, после нанесения которых можно использовать любой лакокрасочный материал (ЛКМ).

Совет: для наружных работ нельзя брать интерьерные краски, даже если они обозначены как стойкие. Они не рассчитаны на дождь, мороз и солнце, а значит, очень быстро начнут выцветать, отслаиваться и потрескаются.

Выбор красящего состава

Для дерева

Всего пару десятилетий назад масляная краска была единственным вариантом для покраски старого дома снаружи. Однако с ней приходилось перекрашивать стены каждые пару лет, так как они быстро тускнели и выцветали на солнце. Кроме того, такие составы были неудобны в нанесении: они медленно сохли, неприятно пахли во время высыхания, а кисти и валики после них приходилось долго отмачивать в органических растворителях.

Сегодня для деревянных стен предназначено множество разных составов. Однако чаще всего используют алкидные либо акриловые красители, так как они хорошо ложатся на древесину, обладают высокой адгезией к ней и ограждают ее от осадков. У каждого из этих лакокрасочных материалов есть свои особенности и преимущества.

Алкидные эмали — лучший вариант, чем покрасить дом по старой краске, если неизвестен ее состав. Они быстро сохнут, недорого стоят, обеспечивают надежную защиту от дождя, солнечных лучей, насекомых, плесени и т.д. Но у них есть серьезный недостаток — узкая цветовая гамма. Кроме того, они пожароопасны.

Акриловые краски ничем не хуже, а по ряду параметров даже лучше: они долговечны (при условии использования высококачественных красителей, предназначенных для наружных работ), не горючи, у них очень большой выбор оттенков (благодаря услуге колеровки можно выбрать любой цвет), при покраске нет резкого запаха, а высыхание занимает пару часов. К тому же они паропроницаемы, но при этом не впитывают воду. Единственный минус — более высокая стоимость.

Несмотря на то, что акриловые составы дороже остальных, чаще всего при ремонте фасадов выбирают именно их. Алкидные ЛКМ можно рекомендовать, если не требуется изысканный оттенок, а также когда приходится красить по старому покрытию. Масляные же в настоящее время практически не применяют.

Совет: для увеличения срока службы акрилового красителя его можно покрыть защитным лаком после высыхания.

Для штукатурки

Что лучше использовать для оштукатуренных стен?

Оптимальной будет покраска старого дома краской на основе силиконовых смол: она обеспечивает высокий уровень защиты, но при этом остается паропроницаемой, что позволяет лишней влаге выходить из строения наружу. Большой плюс силиконовых красителей — в их эластичности: на штукатурке по разным причинам часто появляются тонкие трещины, однако покрытие с силиконом легко растягивается и маскирует их в отличие от многих других фасадных красителей, который будут трескаться вместе с основанием.

Также подойдут силикатные составы. Они прочны, паропроницаемы, отлично противостоят бактериям, плесени и отличаются изысканным видом — такое покрытие напоминает натуральный камень по фактуре, поэтому оно хорошо сочетается с шероховатостью штукатурки и придает зданию солидный и роскошный облик. Относительный минус такого покрытия — его чрезвычайная стойкость и долговечность: с одной стороны, это хорошо, ведь оно прослужит без нареканий до 20 лет, но с другой — его сложно поменять, так как никакая другая краска на него не ложится, а снять его с основы проблематично из-за высокого уровня адгезии.

Акриловые красители универсальны и подходят не только для дерева, но и для оштукатуренных поверхностей. Большой выбор цветов и устойчивость к внешним воздействиям делают их хорошим решением для фасадов, но по сравнению с силиконовыми и силикатными они не такие прочные и менее паропроницаемые.

При окрашивании здания в средней полосе, где редко бывают резкие перепады жары и холода, можно смело пользоваться акриловыми ЛКМ. В южных регионах или на Севере лучше взять более дорогой силиконовый краситель, который скроет трещины на фасаде и будет лучше сопротивляться солнцу, ветрам и осадкам. Если же вы решили придать дому импозантный вид и не перекрашивать его каждые 7-10 лет, подойдет силикатный состав.

В какой цвет покрасить старый дом

Выбор оттенка зависит, в первую очередь, от дизайна жилья. Чем более строгая и утонченная архитектура, тем аристократичнее должен быть цвет — серый, белый, вишневый, серо-зеленый и т.д. И наоборот: если это компактная летняя дача среди грядок и ярких клумб, можно выбрать более жизнерадостные сочные тона — солнечно-желтый, травяной зеленый, лазурно-синий и другие.

Следует учитывать и особенности климата: для солнечных областей на юге страны лучше выбирать холодную пастельную гамму. Дома в таких цветах не только меньше нагреваются, но и выглядят более прохладными и освежающими, чем коттеджи в темных и теплых колерах.

На севере, в свою очередь, более уместны уютные согревающие оттенки красной, охряной и коричневой гаммы, а белые и светлые постройки большую часть года будут теряться на фоне заснеженного участка.

Обратите внимание и на то, как сильно освещаются стены. Если на них постоянно светит солнце, лучше выбрать минимально выцветающую палитру: это могут быть сливочные, лавандовые, голубые или светло-серые тона. А вот красить дом в насыщенные оттенки в этом случае не стоит, так как даже самые стойкие к УФ-излучению краски начнут бледнеть и терять яркость.

Темные фасады визуально уменьшают строение, а светлые увеличивают, что также можно учитывать при выборе палитры. Кроме того, чем проще само здание, тем больше цветов можно использовать.

Как покрасить старый дом, чтобы он выглядел стильно? Лучше всего выбирать из цветов, традиционных для загородных коттеджей.

Белый. Удачный вариант, так как он гармонирует со всем остальным спектром, а значит, не придется перекрашивать крышу, крыльцо или примыкающую зону барбекю. Однако на таком фоне будут заметны любые загрязнения, поэтому придется постоянно заботиться о состоянии покрытия.

Серый. Нейтральный ахромат, который прекрасно дополнит яркие архитектурные элементы — крышу, водосточные трубы, оконные проемы и т.д. Если же оформить все здание, включая декор, в этом нейтральном оттенке, оно станет незаметным и не будет оттягивать внимание от красивого ландшафтного дизайна.

Бежево-коричневая гамма. Лучше всего использовать ее для деревянных построек, так как в этом случае она подчеркивает их экологичность. Если же решено окрасить так оштукатуренный дом, стоит выбирать более светлые краски с серым подтоном, не ассоциирующиеся с деревом.

Пастельная гамма. Такие оттенки удачно сочетают природную легкость и ненавязчивость. Можно выбрать любую часть спектра, включая самые дерзкие краски — за счет максимального осветления они будут смотреться уместно и не вызывающе.

Темно-красный. Сложный, близкий к бордовому цвет облагораживает фасады, но при этом не делает их слишком строгими или скучными. Такое решение выглядит ярко и эффектно, но при этом не аляповато.

Совет: выбирая оттенок, учитывайте расцветки соседних домов. Если они яркие, можно покрасить свое жилище в экстравагантный цвет, однако если вся улица оформлена в нейтральной гамме, не стоит обновлять свой коттедж слишком броско — в таком окружении он будет смотреться нелепо.

Подготовка поверхности

Чтобы краска легла на деревянное или оштукатуренное основание ровно и не начала впоследствии отслаиваться, надо знать, как подготовить старый дом к покраске по всем правилам.

Механическая очистка. С помощью металлических щеток, строительного фена, шлифовальной машины или растворителей удаляется старая краска. Этот пункт можно пропустить, если она крепко держится, не трескается и не отваливается — в этом случае достаточно пройтись по ней мелкой наждачкой, чтобы поверхность была не гладкой, а шероховатой.

Устранение плесени. Места, где поселился грибок, обрабатывают антисептическим раствором.

Все трещины и повреждения заделываются — мелкие с помощью герметика или шпатлевки, крупные можно заполнить монтажной пеной или штукатуркой.

Далее наносят грунтовку. Желательно, чтобы она включала фунгицидные и бактерицидные добавки.

После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске.

Совет: как дерево, так и штукатурка должны быть сухими при нанесении краски. Если накануне был дождь, следует выжать не меньше 1-2 суток, чтобы основание успело полностью просохнуть.

Покраска

Окрасить ровные и относительно гладкие стены не составит сложностей даже для новичка.

Прежде чем покрасить старый деревянный дом, подготовьте все необходимое: краску и лоток для нее, валик либо кисть, ненужную ветошь, о которую можно вытереть руки, и перчатки. Если в инструкции рекомендовано, используйте респиратор и защитные очки. Оклейте окна и другие детали, которые не подлежат окрашиванию, малярной лентой. Теперь можно приступать к работе.

Красящий состав тщательно перемешайте в течение нескольких минут.

Заполните лоток на треть, а емкость с краской плотно закройте.

Прокрасьте оконные рамы, дверные проемы и сложные места (углы между стенами и крышей, узкие пространства и т.д.).

Валиком или кистью наносите красящий состав на стены, начиная от верхнего угла. Доски обычно красят вдоль волокон древесины, штукатурку — вертикально.

После полного высыхания первого слоя наносится второй. Для более качественного прокрашивания оштукатуренных стен его можно нанести в перпендикулярном направлении (если первый слой красили вертикально, то второй — горизонтально).

Когда поверхность высохнет, ее можно дополнительно покрыть лаком для защиты.

Лучше всего выполнять работы по обновлению в пасмурную погоду, так как под прямыми лучами солнца покрытие может высохнуть неравномерно, из-за чего появятся разводы. Под дождем и в мороз красить запрещено.

Совет: всегда внимательно читайте инструкцию и точно соблюдайте технологию работы с красителем (режимы температуры и влажности, время до полного высыхания и т.д.), иначе результат окрашивания будет совсем не таким, как хотелось, либо покрытие вскоре начнет пузыриться и отслаиваться.