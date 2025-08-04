Чем порадовать фаната чистоты? Пылесос, который превосходит ожидания

Роботы-пылесосы значительно облегчают уборку, потому что отменяют необходимость в участии человека. И современные устройства созданы не просто для поддержания порядка между генеральной уборкой. Это полноценные уборщики помещений, которые с высокой мощностью всасывают грязь и мусор, убирают в углах, объезжают препятствия и многое другое.

Таких помощников представил бренд Dreame. Рассказываем про их новые модели: лидер L40s Pro Ultra, а также L40s Ultra, L40 Ultra AE, L40 Ultra CE.

L40s Pro Ultra: что он умеет?

Эффективно всасывает мусор

Свою новинку бренд Dreame оснастил мощным двигателем TurboForce. За счет новой конструкции электромагнитного ротора пиковая мощность всасывания достигает 19 000 Па. Мешок для сбора мусора обладает объемом 3,2 литра — этого хватит в среднем на 100 дней.

Щетку HyperStream™ Detangling DuoBrush производитель называет особой гордостью. Исходя из названия понятно, что система двухкомпонентная. Есть резиновая щетка с щетиной, которая идеальна для жестких покрытий, вроде плитки или ламината. Она плотно прилегает к поверхности и идеально удаляет пыль из швов и зазоров. Вторая щетка из резины TPU идеально собирает мусор с ковров и ковровых покрытий. Конструкция щетки и воздушный поток позволяют эффективно всасывать шерсть домашних животных и волосы длиной до 30 см, не наматывая их на валик. За счет автоматического распознавания покрытия щеткой (ковер или твердый пол) оптимизируется процесс, выбирается скорость вращения для достижения лучшей эффективности.

И еще немного о коврах. Робот распознает разные ковровые покрытия и в зависимости от этого выбирает оптимальный режим, также действия может настроить пользователь: для ковров с ворсом разной высоты автоподнятие швабр и усиленная мощность всасывания, для ковриков в ванной или в прихожей настраиваемые стратегии — обход, сухая уборка.

Моет пол

L40s Pro Ultra — это еще и пылесос с функцией влажной уборки. Его швабры очищаются автоматически, так же автоматически очищается пылесборник.

Приспосабливается к виду загрязнения

Например, если на полу грязная лужица, он поднимает щетки, чтобы оставить их сухими. Или если мусор — сухой — поднимает швабру и пустит в ход щетку.

Не оставляет мусора в углах

Выдвижная боковая щетка SideReach™ Extending Side Brush позволяет роботу делать уборку в узких местах, в углах и под мебелью. А за счет технологии MopExtend™ RoboSwing робот получил потрясающую маневренность: швабры выдвигаются на 4 см с поворотом корпуса на 30 градусов. Это дает возможность пылесосу безупречно очистить труднодоступные углы, пространство вплотную к стенам и вокруг мебели.

Преодолевает порожки

За счет технологии EasyLeap™ System L40s Pro Ultra среди роботов-пылесосов преодолевает порожки высотой до 4 см. Это позволяет владельцу вообще не притрагиваться к пылесосу, а действительно отдыхать — он все сделает сам.

Объезжает препятствия

Благодаря технологии AI Action и 3D-структурированному освещению пылесос распознает и объезжает больше 180 видов предметов дома — провода, носки — и делает уборку вокруг крупных предметов, таких как обувь или весы.

Заботится о питомцах

Пылесос L40s Pro Ultra распознает миски и лотки животных, можно настроить их обход или двойную очистку вокруг них. Для крупного мусора, наполнителя или корма, доступно увеличение мощности всасывания и скорости вращения щетки. Чтобы не пугать питомца, пылесос может обойти его в процессе, а потом доочистить пропущенные участки. Кроме этого, пылесос способен найти питомца и при команде сфотографировать его, отправив снимок в приложение Dreame Home (удобно и полезно в отсутствии хозяев дома).

Сам очищает швабры и доливает воду

На многофункциональной док-станции происходит автоочистка швабр горячей водой до 75°C (можно выбрать из четырех температурных режимов и четырех программ мойки). Двадцать форсунок эффективно очищают швабры, что позволяет минимизировать запахи и остатки воды. Кроме того, на станции происходит автоматический долив воды или специального средства для мытья пола. Слив воды тоже возможен — но для этого нужно докупить комплект подключения к водопроводу. Сушка швабры горячим воздухом помогает избежать появления плесени и запаха.

Чем отличается Dreame L40 Ultra AE?

У этой модели есть ключевые фишки лидера: та же мощность всасывания, очистка на док-станции, объем пылесборника, продвинутая технология для очистки труднодоступных участков вдоль стен и мебели, бережное отношение к коврам. Но есть и отличия: у Dreame L40 Ultra AE можно поставить только одну из двух щеток и менять их при необходимости. Автоматического переключения он не имеет. Кроме этого, объезд препятствий работает без RGB-камеры, как у L40s Pro Ultra.

Чем отличается Dreame L40s Ultra?

У этой модели такая же, как у лидера серии, мощность, автомойка швабр и автоопустошение на док-станции, интеллектуальная уборка ковров. Уникальная особенность — система обхода порожков, оснащенная основными и вспомогательными колесиками. Робот обходит порожки высотой до 22 и 40 мм. Для борьбы с шерстью и волосами — система HyperStream™ с двумя щетками, которая работает синхронно и в противоположных направлениях. Однако в отличие от L40s Pro Ultra у робота проще навигация и меньше маневренность. Таким образом, Dreame L40s Ultra идеально подойдет для домов с большим количеством порожков и владельцев домашних животных.

Чем отличается L40 Ultra CE?

У этой модели меньшая мощность всасывания (13 000 Па), хотя есть отличные характеристики: система объезда препятствий, маневренность и уборка в труднодоступных углах, автосушка и опустошение пылесборника на док-станции, интеллектуальная уборка ковров, эффективная мойка полов двумя швабрами, возможность объезда препятствий.

