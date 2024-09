Директора по маркетингу назначили в соцсети Х

Анжела Зепеда стала директором по маркетингу в социальной сети Х, сообщает Zakon.kz.

Новостью поделилась CEO Х Линда Яккарино.

Today, I am delighted to welcome Angela Zepeda to X as our new Global Head of Marketing. X is the world’s most meaningful platform so it was essential to hire an exceptional leader like Angela to further shape our transformation. Most recently serving as CMO/Chief Creative…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) September 9, 2024