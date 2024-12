Джо Байден помиловал своего сына: реакция Трампа

1 декабря президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNN, Байден заявил, что обвинения в адрес его сына Хантера являются попытками «сломить» его самого и нет причин думать, что они прекратятся. Он также утверждает, что сдержал обещание не влиять на работу минюста США, несмотря на решение помиловать сына, и надеется, что «американцы поймут такой шаг».

Соответствующее заявление затем распространила пресс-служба Белого дома.

Сыну президента США грозило до 25 лет тюрьмы. Список преступлений включал:

Слушания по вынесению приговора были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и на 16 декабря по делу о налогах. Примечательно, что это официальное помилование не может быть отменено избранным президентом Дональдом Трампом.

Летом Байден заявлял, что примет обвинительный приговор в отношении своего сына и не станет помиловать его.

Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер также месяцами заверяла публику, что решение Байдена об отказе помиловать сына остается в силе.

🚨 #BREAKING: Joe Biden has officially pardoned his son Hunter BidenThis comes after Biden and the White House lied COUNTLESS times saying Joe would not pardon his son.EVERYTHING THIS ADMINISTRATION DOES IS A LIE! pic.twitter.com/Be5GI3WyKq

— Nick Sortor (@nicksortor) December 2, 2024