Экс-футболиста выдвинули кандидатом в президенты Грузии

27 ноября партия «Грузинская мечта» выдвинула своим кандидатом в президенты бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 ноября объявил почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили на брифинге в центральном офисе партии. После чего данная информация затем появилась на странице партии в Х.

Об экс-футболисте известно, что ему 53 года. Действующий депутат парламента и депутат прошлых двух созывов.

Начинал свою карьеру Кавелашвили в тбилисском «Локомотиве», потом перешел в «Динамо» и был шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году футболист выступал за владикавказский клуб «Спартак-Алания», а позже играл за «Манчестер Сити», несколько клубов Швейцарии и был игроком сборной Грузии.

Теперь уже кандидат на пост президента пообещал восстановить» «репутацию» института, которая, по его словам, была «испорчена» при действующем президенте Саломе Зурабишвили.

