Экс-футболиста выдвинули кандидатом в президенты Грузии

Экс-футболиста выдвинули кандидатом в президенты Грузии

Экс-футболиста выдвинули кандидатом в президенты Грузии

27 ноября партия «Грузинская мечта» выдвинула своим кандидатом в президенты бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 ноября объявил почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили на брифинге в центральном офисе партии. После чего данная информация затем появилась на странице партии в Х.

Об экс-футболисте известно, что ему 53 года. Действующий депутат парламента и депутат прошлых двух созывов.

«Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей», – заявил Иванишвили.

Начинал свою карьеру Кавелашвили в тбилисском «Локомотиве», потом перешел в «Динамо» и был шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году футболист выступал за владикавказский клуб «Спартак-Алания», а позже играл за «Манчестер Сити», несколько клубов Швейцарии и был игроком сборной Грузии.

Теперь уже кандидат на пост президента пообещал восстановить» «репутацию» института, которая, по его словам, была «испорчена» при действующем президенте Саломе Зурабишвили.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация – 29 декабря. Это голосование станет первым в стране, когда главу государства выберет не напрямую народ, как раньше, а специальная Избирательная коллегия, в которую войдут в основном:

  • депутаты парламента;
  • представители местных органов власти;
  • члены Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики.

12 ноября действующая президент Грузии призвала провести новые парламентские выборы.

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