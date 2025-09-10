10 сентября 2025
Энзимная пудра для умывания `ARAVIA` `PROFESSIONAL` Stop-Acne с азелаиновой кислотой 150 мл

1 360 ₽ 1 156 ₽ С максимальной
скидкой по карте

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Энзимная пудра для умывания с папаином и азелаиновой кислотой для глубокого очищения жирной и проблемной кожи, склонной к появлению элементов акне. Деликатно очищает кожу от загрязнений, излишков кожного сала и остатков макияжа. После умывания улучшается тканевое «дыхание», остается ощущение чистоты и свежести, при регулярном применении уменьшается проявление несовершенств на коже. При добавлении воды пудра превращается в легкую пену, активируя действие мягкого очищающего комплекса и азелаиновой кислоты, превращая процесс умывания в настоящий ритуал красоты.

Способ применения: Небольшое количество пудры насыпать в смоченную водой ладонь. Вспенить средство и массажными… движениями нанести на влажную кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Смыть водой.

Состав: Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Papain, Microcrystalline Cellulose, Starch, Maltodextrin, Hydroxypropyl Methylcellulose, Azelaic acid, Parfume Обзор от бренда

  • Объем: 150 мл
  • Вес в упаковке: 185 г
  • Высота упаковки: 152 мм
  • Ширина упаковки: 45 мм
  • Длина упаковки: 45 мм
  • Тег: Средства для умывания лица
  • Раздел: для проблемной кожи
  • Артикул 245791
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

