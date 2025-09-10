Энзимная пудра для умывания `ARAVIA` `PROFESSIONAL` Stop-Acne с азелаиновой кислотой 150 мл

1 360 ₽ 1 156 ₽ С максимальной

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Энзимная пудра для умывания с папаином и азелаиновой кислотой для глубокого очищения жирной и проблемной кожи, склонной к появлению элементов акне. Деликатно очищает кожу от загрязнений, излишков кожного сала и остатков макияжа. После умывания улучшается тканевое «дыхание», остается ощущение чистоты и свежести, при регулярном применении уменьшается проявление несовершенств на коже. При добавлении воды пудра превращается в легкую пену, активируя действие мягкого очищающего комплекса и азелаиновой кислоты, превращая процесс умывания в настоящий ритуал красоты.

Способ применения: Небольшое количество пудры насыпать в смоченную водой ладонь. Вспенить средство и массажными… движениями нанести на влажную кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Смыть водой.

Состав: Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Papain, Microcrystalline Cellulose, Starch, Maltodextrin, Hydroxypropyl Methylcellulose, Azelaic acid, Parfume Обзор от бренда

Объем: 150 мл

Вес в упаковке: 185 г

Высота упаковки: 152 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 45 мм

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 245791

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



