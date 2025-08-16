Энзимная пудра для умывания `TO MY SKIN` DAILY CARE питахайя и витамин C 110 мл

895 ₽ 760 ₽ С максимальной
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Энзимная пудра для умывания TO MY SKIN Daily Care обеспечивает бережное, но эффективное очищение кожи. Восстанавливает pH-баланс и не вызывает раздражения. Экстракт питахайи и витамин C способствуют осветлению тона лица и приданию коже здорового сияния. Аллантоин, инулин и экстракт ягод годжи мягко удаляют излишки себума, сужают поры и уменьшают черные точки. Формула обеспечивает увлажнение даже чувствительной кожи. Энзимная пудра TO MY SKIN надолго удерживает влагу в эпидермисе, стимулирует выработку коллагена и улучшают обменные процессы в клетках, питает и борется с воспалениями.
Способ применения: Небольшое количество пудры насыпать в ладонь, добавить немного воды и вспенить. Получившуюся пенку… нанести на кожу лица и шеи, слегка помассировать и смыть.
Состав: Corn Starch, Sodium Cocoyl Isethionate, Sorbitol, Inulin, Bromelain, Ascorbyl Palmitate, Allantoin, Fragrance, Salicylic Acid, Hylocereus Undatus Fruit Extract (Pitaya Enzyme), Euterpe Oleracea (Acai Berries) Fruit Extract.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 102 г
- Текстура: пудровая
- Высота упаковки: 137 мм
- Ширина упаковки: 40 мм
- Длина упаковки: 40 мм
- Тег: Средства для умывания лица
- Раздел: умывание
- Артикул 255332
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
-
