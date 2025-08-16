Энзимная пудра для умывания `TO MY SKIN` DAILY CARE питахайя и витамин C 110 мл

895 ₽ 760 ₽ С максимальной

скидкой по карте

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Энзимная пудра для умывания TO MY SKIN Daily Care обеспечивает бережное, но эффективное очищение кожи. Восстанавливает pH-баланс и не вызывает раздражения. Экстракт питахайи и витамин C способствуют осветлению тона лица и приданию коже здорового сияния. Аллантоин, инулин и экстракт ягод годжи мягко удаляют излишки себума, сужают поры и уменьшают черные точки. Формула обеспечивает увлажнение даже чувствительной кожи. Энзимная пудра TO MY SKIN надолго удерживает влагу в эпидермисе, стимулирует выработку коллагена и улучшают обменные процессы в клетках, питает и борется с воспалениями.

Способ применения: Небольшое количество пудры насыпать в ладонь, добавить немного воды и вспенить. Получившуюся пенку… нанести на кожу лица и шеи, слегка помассировать и смыть.

Состав: Corn Starch, Sodium Cocoyl Isethionate, Sorbitol, Inulin, Bromelain, Ascorbyl Palmitate, Allantoin, Fragrance, Salicylic Acid, Hylocereus Undatus Fruit Extract (Pitaya Enzyme), Euterpe Oleracea (Acai Berries) Fruit Extract. Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 102 г

Текстура: пудровая

Высота упаковки: 137 мм

Ширина упаковки: 40 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 255332

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда