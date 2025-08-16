Энзимная пудра `TOCOBO` CICA CALMING успокаивающая с экстрактом центеллы 50 г

1 890 ₽ 1 512 ₽ С максимальной

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Энзимная пудра `TOCOBO` CICA CALMING мягко очищает кожу от загрязнений и остатков макияжа. Экстракт центеллы увлажняет кожу, сокращает признаки старения кожи. Пудра выравнивает рельеф и тон кожи, смягчает ее.

Способ применения: смешайте в ладонях небольшое количество пудры с теплой водой и нанесите на предварительно очищенную… от макияжа кожу. Массируйте кожу, избегая области вокруг глаз. Смойте теплой водой, нанесите средства для ежедневного ухода. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: Zea Mays (Corn) Starch, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Lauroyl Glutamate, Diglycerin, Allantoin, Camellia Sinensis Leaf Powder, Maltodextrin, Papain, Fragrance, Chromium Oxide Greens (CI 77288), Oryza Sativa (Rice) Lees Extract, Linalool, Benzyl Salicylate, Eugenol, Limonene, Geraniol, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate, Coumarin, Isoeugenol, Amyl Cinnamal, Water, Citronellol, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Benzyl Cinnamate, 1,2-Hexanediol, Citral, Centella Asiatica Extract Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 79 г

Высота упаковки: 126 мм

Ширина упаковки: 40 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 254997

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



