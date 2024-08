Eveline Look Up Let’s Try! Eyeshadow Palette Тени для век

Eveline Look Up Let’s Try! Eyeshadow Palette Тени для век Описание Палитра Look Up Let’s Try! представляет собой смесь гармонично подобранных оттенков, которые обеспечивают красивый образ в любое время дня и ночи.

Отличается высоким качеством пигментации и формулой, что долго держится на веках. Приятные розовые, теплые бежевые и кремово-бархатные оттенки подойдут как для вечернего, так и для повседневного макияжа.

Палитра содержит 3 мерцающих и 6 матовых тонов. Легкая растушевка и интенсивная пигментация сделают процесс нанесения приятным.

Каждый оттенок обеспечивает идеальную смешиваемость и стойкость. Не тестируется на животных.

Подходит для веганов. Результат — Универсальный Продукт — Тени для век Объем, мл — 11 Категория — Макияж Производство — Польша Для — женщин