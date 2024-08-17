Eveline Look Up Let’s Try! Eyeshadow Palette Тени для век

Eveline Look Up Let’s Try! Eyeshadow Palette Тени для век

Eveline Look Up Let's Try! Eyeshadow Palette Тени для век

Eveline Look Up Let’s Try! Eyeshadow Palette Тени для век

Описание

Палитра Look Up Let’s Try! представляет собой смесь гармонично подобранных оттенков, которые обеспечивают красивый образ в любое время дня и ночи.
Отличается высоким качеством пигментации и формулой, что долго держится на веках.

Приятные розовые, теплые бежевые и кремово-бархатные оттенки подойдут как для вечернего, так и для повседневного макияжа.
Палитра содержит 3 мерцающих и 6 матовых тонов.

Легкая растушевка и интенсивная пигментация сделают процесс нанесения приятным.
Каждый оттенок обеспечивает идеальную смешиваемость и стойкость.

Не тестируется на животных.
Подходит для веганов.

Результат — Универсальный

Продукт — Тени для век

Объем, мл — 11

Категория — Макияж

Производство — Польша

Для — женщин

youcanchoose

Eveline Flower Garden Waterproof 2-in-1 Eyeshadow Жидкие тени для век | 02

Eveline Flower Garden Waterproof 2-in-1 Eyeshadow Жидкие тени для век | 02

Турецкие депутаты устроили массовую драку с кровопролитием

Жительнице Китая отказали в праве заморозить свои яйцеклетки

Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

Eveline Brow & Go! Brow Styling Soap Прозрачное мыло для укладки бровей

Eveline Brow & Go! Brow Styling Soap Прозрачное мыло для укладки бровей

Весь Ливан остался без электричества

Весь Ливан остался без электричества

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.