Филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов

Филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов

Филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов

Рыбак с Филиппин 10 лет хранил под кроватью жемчужину весом 34 кг и не догадывался о том, что ее стоимость может превысить 100 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Мужчина рассказал изданию Unilad, что нашел жемчужину во время рыбалки в море, когда якорь его лодки зацепился за гигантского моллюска. Рыбак хранил свою находку как талисман и держал ее под кроватью до того момента, когда решил передать ее своей тете.

Отмечается, что женщина решила узнать побольше информации и жемчужине и обратилась к экспертам, чтобы подтвердить ее подлинность и определить стоимость. Эксперты отсмотрели находку рыбака и взяли несколько проб. Если подтвердится, что это природный объект, сформированный внутри гигантского моллюска, то его стоимость превысит 100 млн долларов.

Как уточняется, на данный момент жемчужина находится в здании мэрии города под усиленной охраной.

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