Филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов

Рыбак с Филиппин 10 лет хранил под кроватью жемчужину весом 34 кг и не догадывался о том, что ее стоимость может превысить 100 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Мужчина рассказал изданию Unilad, что нашел жемчужину во время рыбалки в море, когда якорь его лодки зацепился за гигантского моллюска. Рыбак хранил свою находку как талисман и держал ее под кроватью до того момента, когда решил передать ее своей тете.

Отмечается, что женщина решила узнать побольше информации и жемчужине и обратилась к экспертам, чтобы подтвердить ее подлинность и определить стоимость. Эксперты отсмотрели находку рыбака и взяли несколько проб. Если подтвердится, что это природный объект, сформированный внутри гигантского моллюска, то его стоимость превысит 100 млн долларов.

Как уточняется, на данный момент жемчужина находится в здании мэрии города под усиленной охраной.