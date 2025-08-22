Гель для бритья `VOX` JUICY PEACH 200 мл

419 ₽ 279 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Густая пена геля обволакивает волосы, тем самым обеспечивая мягкое скольжение бритвы и эффективное удаление волос.
Витамин E, входящий в состав, питает, увлажняет и смягчает кожу.
Гель подходит даже для самой чувствительной кожи.
Восхитительный аромат сочного персика!
Способ применения: нажать на активатор, выдавить нужное количество геля на ладонь и нанести его на кожу, увлажненную… теплой водой. После бритья тщательно ополоснуть кожу водой
Состав: Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Stearic Acid, Glyceryl Oleate, Isopentane, Hydroxyethylcellulose, PEG23-M, Niacinamide, Isobutane, PEG90-M, Sorbitol, Hydrolyzed Milk Protein, Glycerin, Cl 16255, Limonene, Linalool. Обзор от бренда
- Область использования: тело
- Вес в упаковке: 255 г
- Высота упаковки: 200 мм
- Ширина упаковки: 52 мм
- Длина упаковки: 52 мм
- Тег: Средства для бритья женские
- Раздел: удаление волос
- Артикул 245114
- Страна: ТУРЦИЯ/ TURKEY
-
Все товары бренда