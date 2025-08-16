Гель для умывания `CELIMAX` DUAL BARRIER для мягкого очищения 200 мл

2 690 ₽ 2 286 ₽ С максимальной
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Гель для умывания CELIMAX DUAL BARRIER для мягкого очищения эффективно удаляет загрязнения с поверхности кожи, остатки макияжа, излишки кожного себума. Успокаивает, укрепляет и восстанавливает защитный барьер. Кожа меньше реагирует на внешние факторы: перепады температур, ветер и холод. Не вызывает ощущения стянутости и сухости. Дерматологически протестировано. Подходит для сухой и чувствительной кожи.
Способ применения: Вспенить небольшое количество геля в руках. Нанести на кожу лица и помассировать круговыми… движениями. Тщательно смыть средство теплой водой.
Состав: Water, Coco-Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Sodium Chloride, Potassium CocoylGlycinate, Acrylates Copolymer, 1,2-Hexanediol, Polyglyceryl-10 Laurate, Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Ascorbic Acid, Phytosphingosine, Myrothamnus Flabellifolia Leaf/Stem Extract, Hydrogenated Lecithin, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Propanediol, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Hexylene Glycol, Cholesterol, Citric Acid, Betaine, Sodium Citrate Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 304 г
- Текстура: гелевая
- Высота упаковки: 163 мм
- Ширина упаковки: 59 мм
- Длина упаковки: 59 мм
- Тег: Средства для умывания лица
- Раздел: умывание
- Артикул 250355
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
