Гидрофильное масло для лица `ANUA` HEARTLEAF с экстрактом хауттюйнии 200 мл

2 390 ₽ 1 977 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Гидрофильное масло `ANUA` HEARTLEAF глубоко очищает кожу от загрязнений и макияжа. Экстракт хауттюйнии оказывает комплексный anti-age эффект. Компонент ускоряет регенерацию клеток, разглаживает морщинки, укрепляет защитный барьер, уменьшает несовершенства кожи.
Способ применения: нажмите 2-3 раза на дозатор для получения достаточного количества масла. Нанесите на сухую кожу… лица, избегая области вокруг глаз, помассируйте для растворения загрязнений кожи. Смочите руки теплой водой и проведите легкий массаж влажными руками в течение 30 секунд. Тщательно смойте остатки масла с помощью теплой воды. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С
Состав: Ethylhexyl Palmitate, Sorbeth-30 Tetraoleate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitan Sesquioleate, Houttuynia Cordata Extract, Butyl Avocadate, Tocopherol, Fragrance, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Corallina Officinalis Extract, Melia Azadirachta Bark Extract, Moringa Oleifera Seed Oil, Ocimum Sanctum Leaf Extract
- Вес в упаковке: 236 г
- Высота упаковки: 165 мм
- Ширина упаковки: 47 мм
- Длина упаковки: 47 мм
- Раздел: умывание
- Артикул 255439
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
-
