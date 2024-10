Илон Маск эмоционально высказался о предстоящих выборах в США

2 октября миллиардер прокомментировал предстоящие выборы в Соединенных Штатах Америки, сообщает Zakon.kz.

По сложившейся традиции, эмоции он выплеснул на своей странице в Х.

Trump/Vance MUST win. I can’t handle 4 years of seeing and hearing Kamala/Walz. That would be cruel and unusual punishment!

— Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2024