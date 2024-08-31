Илон Маск назвал приостановку работы соцсети X в Бразилии атакой на свободу слова

Илон Маск назвал приостановку работы соцсети X в Бразилии атакой на свободу слова

Илон Маск назвал приостановку работы соцсети X в Бразилии атакой на свободу слова

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал это одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова, сообщает Zakon.kz.

В пятницу, 30 августа, судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране.

«Нападения на свободу слова, совершенные в этом году, беспрецедентны для XXI века», – написал Маск в соцсети Х.

Отвечая на вопрос одного из пользователей Х о том, как власти США могли допустить подобную атаку на американскую компанию, Маск ответил, что «некоторые из них в этом замешаны».

«Свобода слова – основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях», – добавил Маск.

Позднее, продолжая серию публикаций на тему блокировки платформы в Бразилии, Маск назвал верховного судью «преступником, выдающим себя за судью», и заявил, что однажды он «займет тюремную камеру людей, которых он несправедливо осудил».

Мораис ранее дал 24 часа Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Когда социальная сеть Х заявила, что отказывается выполнять «незаконные приказы», счета компании были заблокированы.

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