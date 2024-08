Илон Маск назвал приостановку работы соцсети X в Бразилии атакой на свободу слова

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал это одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова, сообщает Zakon.kz.

В пятницу, 30 августа, судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране.

The attacks this year on free speech are unprecedented in the 21st century.It will happen in America too if Kamala/Walz gain power. Just listen to what they’ve said. https://t.co/TkHxCOcs1w

— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024