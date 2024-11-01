Илон Маск опасается, что его могут лишить американского гражданства

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск опасается мести правительства США в случае, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) один из пользователей заявил, что если «в маловероятном случае» Трамп проиграет, то власти Штатов будут мстить предпринимателю. Пользователь также прикрепил к сообщению статью от новостного сайта Wired от 31 октября, утверждающую, что у Маска могут отозвать гражданство США, если выяснится, что он «наврал» в миграционных документах.

«Это 100% вероятно», – написал Маск в ответ на сообщение пользователя.

That is 100% likely — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2024

Отметим, что Илон Маск объявил о запуске ежедневного розыгрыша по 1 млн долларов до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Однако позже на него подали в суд из-за «проведения незаконной лотереи».