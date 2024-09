Илон Маск посоветовал не ездить в Британию

26 сентября американский предприниматель Илон Маск посоветовал в ближайшее время отказаться от поездок в Соединенное Королевство, где из тюрем ошибочно были освобождены 37 заключенных, сообщает Zakon.kz.

Так бизнесмен ответил на новость об исключении его персоны из списка участников британского инвестиционного форума.

I don’t think anyone should go to the UK when they’re releasing convicted pedophiles in order to imprison people for social media posts

— Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024