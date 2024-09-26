Илон Маск посоветовал не ездить в Британию

26 сентября американский предприниматель Илон Маск посоветовал в ближайшее время отказаться от поездок в Соединенное Королевство, где из тюрем ошибочно были освобождены 37 заключенных, сообщает Zakon.kz.

Так бизнесмен ответил на новость об исключении его персоны из списка участников британского инвестиционного форума.

«Я не думаю, что кому-либо стоит ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях», – отметил Маск на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

I don’t think anyone should go to the UK when they’re releasing convicted pedophiles in order to imprison people for social media posts — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024

Власти Великобритании до этого заявили, что фамилия Маска больше не значится в списке участников предстоящего правительственного инвестфорума. Свое решение они объяснили тем, что предприниматель оставлял нелестные посты в соцсетях о происходящих протестах в стране.