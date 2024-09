Илон Маск удалил пост об убийстве Камалы Харрис

16 сентября Илон Маск удалил со своей страницы в Х пост с размышлениями об убийстве Камалы Харрис, сообщает Zakon.kz.

После очередного покушения на Трампа Маск написал в собственной соцсети X, что «никто даже не пытается убить» вице-президентку США Харрис или президента Джо Байдена, добавив эмодзи с задумчивым лицом. Это был его ответ на вопрос одного из пользователей, почему хотят убить Дональда Трампа.

Маска раскритиковали за это высказывание. Бывший конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер написал, что бизнесмен «сошел с ума» и нуждается во вразумлении. Политик напомнил, что Маск является подрядчиком Минобороны США, поэтому правительство должно относиться к нему так же, как ко всем остальным.

A reminder that @elonmusk is a contractor for DOD and the US Govt and has said things that would have gotten anyone kicked out of the military. He needs to stop, or the govt needs to treat him equally to everyone else. Being rich doesn’t put you above the law. pic.twitter.com/WwN2opJX0j

— Adam Kinzinger (Slava Ukraini) 🇺🇸🇺🇦🇮🇱 (@AdamKinzinger) September 16, 2024