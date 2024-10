Инцидент возле порта Китуку вызвал массовое беспокойство в Конго

Перевернувшееся судно с пассажирами в Конго продолжает вызывать беспокойство местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от порта Китуку. Об этом пишет NPR.

🚨VIDEO SHOWS BOAT SINKING IN EASTERN CONGO, KILLING AT LEAST 78Footage captures the tragic moment an overcrowded boat capsized on Lake Kivu in the Democratic Republic of Congo, leading to at least 78 deaths.Source: AP News pic.twitter.com/aCcw11PQay

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 4, 2024