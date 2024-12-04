Из новой команды Трампа выбыл еще один претендент на высокую должность

Из новой команды Трампа выбыл еще один претендент на высокую должность

Из новой команды Трампа выбыл еще один претендент на высокую должность

Предложенный Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков шериф из Флориды Чад Кронистер заявил о самоотводе 4 декабря, сообщает Zakon.kz.

Кронистера не поддержали сами республиканцы. Их претензии касались решения об аресте проповедника в марте 2020 года за то, что он в разгар пандемийных ограничений на массовые мероприятия проводил богослужения. Выдвигать обвинения против служителя тогда не стали, но факт ареста Кронистеру все же припомнили после того, как 30 ноября Трамп заявил о намерении назначить его главой DEA.

Официально претендент объяснил решение о самоотводе слишком объемными полномочиями во главе федеральной структуры.

«Еще предстоит работа во благо граждан округа Хилсборо, многие инициативы я обещал выполнить», — заявил шериф на своей странице в Х.

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