Из новой команды Трампа выбыл еще один претендент на высокую должность

Предложенный Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков шериф из Флориды Чад Кронистер заявил о самоотводе 4 декабря, сообщает Zakon.kz.

Кронистера не поддержали сами республиканцы. Их претензии касались решения об аресте проповедника в марте 2020 года за то, что он в разгар пандемийных ограничений на массовые мероприятия проводил богослужения. Выдвигать обвинения против служителя тогда не стали, но факт ареста Кронистеру все же припомнили после того, как 30 ноября Трамп заявил о намерении назначить его главой DEA.

Официально претендент объяснил решение о самоотводе слишком объемными полномочиями во главе федеральной структуры.

«Еще предстоит работа во благо граждан округа Хилсборо, многие инициативы я обещал выполнить», — заявил шериф на своей странице в Х.