Из новой команды Трампа выбыл еще один претендент на высокую должность

Предложенный Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков шериф из Флориды Чад Кронистер заявил о самоотводе 4 декабря, сообщает Zakon.kz.

Кронистера не поддержали сами республиканцы. Их претензии касались решения об аресте проповедника в марте 2020 года за то, что он в разгар пандемийных ограничений на массовые мероприятия проводил богослужения. Выдвигать обвинения против служителя тогда не стали, но факт ареста Кронистеру все же припомнили после того, как 30 ноября Трамп заявил о намерении назначить его главой DEA.

Официально претендент объяснил решение о самоотводе слишком объемными полномочиями во главе федеральной структуры.

To have been nominated by President-Elect @realDonaldTrump to serve as Administrator of the Drug Enforcement Administration is the honor of a lifetime. Over the past several days, as the gravity of this very important responsibility set in, I’ve concluded that I must respectfully… pic.twitter.com/bvNF8m9Bh4

— Chad Chronister (@ChadChronister) December 3, 2024