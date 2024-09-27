Из-за наводнения в Индии началась эвакуация людей

Из-за наводнения в Индии началась эвакуация людей

Из-за наводнения в Индии началась эвакуация людей

Из-за разлива реки Ганг в Индии начали эвакуировать местных жителей, сообщает Zakon.kz.

На 26 сентября насчитывалось более 10 погибших, сотни эвакуированных, затопленные дома и километры дорог. В штате Бихар на востоке страны разлилась река Ганг. Об этом передает RT India на своей странице в Х.

Сильный дождь здесь шел не переставая 10 дней подряд. Паводковые воды смыли сотни домов, вытеснили скот и уничтожили посевы по всему региону.

Ситуация усугубляется и проливными дождями. В штате работают более 300 общественных кухонь. Они раздают пострадавшим пакеты с сухими пайками.

Из-за наводнения в Индии началась эвакуация людей

Власти распорядились закрыть более 600 государственных школ и отложить экзамены в университетах в пострадавших от наводнения районах.

Также масштабное наводнение произошло в Саудовской Аравии.

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