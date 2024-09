Из-за наводнения в Индии началась эвакуация людей

Из-за разлива реки Ганг в Индии начали эвакуировать местных жителей, сообщает Zakon.kz.

На 26 сентября насчитывалось более 10 погибших, сотни эвакуированных, затопленные дома и километры дорог. В штате Бихар на востоке страны разлилась река Ганг. Об этом передает RT India на своей странице в Х.

Сильный дождь здесь шел не переставая 10 дней подряд. Паводковые воды смыли сотни домов, вытеснили скот и уничтожили посевы по всему региону.

🇮🇳 𝐆𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐁𝐮𝐫𝐬𝐭𝐬 𝐢𝐭𝐬 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐬 — 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫Floodwaters have impacted Bhagalpur for the past ten days, creating a food and medicine shortage. It’s reported ten people have died, cattle have been… https://t.co/vuH494mOB1 pic.twitter.com/yq36Nbsrb6

— RT_India (@RT_India_news) September 26, 2024