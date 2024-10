Израиль нанес очередной удар по северу Ливана, есть жертвы

Израильские ВВС нанесли мощный удар по северу Ливана. По предварительным данным, погибли не менее 18 человек, сообщает Zakon.kz.

Как передают арабоязычные СМИ, 14 октября был совершен мощный обстрел территории Ливана. Запечатлен ракетный удар по зданию в деревне Айту на севере республики.

Атаку приписывают Израилю. По данным некоторых медиа, целью мог быть высокопоставленный представитель «Хезболлы» по имени Ахмад Пакия. По информации других СМИ, метились в склад продвинутых видов вооружения.

🇱🇧LEBANESE MINISTRY OF HEALTH: 9 DEAD IN ISRAELI AIRSTRIKE ON AITO, NORTHERN LEBANON9 people were killed and others injured in an Israeli airstrike on the town of Aito in the Zgharta district of northern Lebanon. pic.twitter.com/Q54ukShACR

— MH Chronicle🌍 (@MHNewsDaily) October 14, 2024