Израиль нанес очередной удар по северу Ливана, есть жертвы

Израиль нанес очередной удар по северу Ливана, есть жертвы

Израиль нанес очередной удар по северу Ливана, есть жертвы

Израильские ВВС нанесли мощный удар по северу Ливана. По предварительным данным, погибли не менее 18 человек, сообщает Zakon.kz.

Как передают арабоязычные СМИ, 14 октября был совершен мощный обстрел территории Ливана. Запечатлен ракетный удар по зданию в деревне Айту на севере республики.

Атаку приписывают Израилю. По данным некоторых медиа, целью мог быть высокопоставленный представитель «Хезболлы» по имени Ахмад Пакия. По информации других СМИ, метились в склад продвинутых видов вооружения.

По данным ливанского Красного Креста, в результате атаки по меньшей мере 18 человек были убиты, четверо ранены.

Израиль пока не брал на себя ответственность за эту атаку. Деревня Айту находится на севере Ливана, недалеко от города Триполи. Этот район Израиль до сегодняшнего дня не атаковал.

Сообщалось, что сотни боевиков ливанской группировки «Хезболла» 17 сентября пострадали в результате взрывов пейджеров, которые они использовали для внутренней связи. В результате взрывов пейджеров погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о том, что Тель-Авив не связан со взрывами пейджеров в Ливане, так как не хочет вступать в еще одну войну.

Израильские власти 23 сентября ввели особое положение в сфере гражданской обороны по всей территории страны на фоне ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам шиитского движения «Хезболла».

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