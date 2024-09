Израиль ударил по Бейруту: двое погибших, десятки раненых

Израильские военные 27 сентября нанесли удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

⚠️ BREAKING: The Israeli Air Force has just BOMBED the main HeadQuarters of Hezbollah in Lebanon.THIS IS HUGE. pic.twitter.com/57UrFJc2R7

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 27, 2024