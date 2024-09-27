Израиль ударил по Бейруту: двое погибших, десятки раненых

Израильские военные 27 сентября нанесли удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Недавно ЦАХАЛ провела точечную атаку по штабному комплексу террористической организации «Хезболла», который располагался в жилом районе Дахии, в центре Бейрута», – сообщили представители израильских Вооруженных сил.

⚠️ BREAKING: The Israeli Air Force has just BOMBED the main HeadQuarters of Hezbollah in Lebanon.THIS IS HUGE. pic.twitter.com/57UrFJc2R7 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 27, 2024

По информации израильского новостного портала Ynet, основной целью атаки мог быть лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. При этом информация о его состоянии в СМИ разнится. Некоторые издания пишут, что операция по его ликвидации была успешной, а другие сообщают, что лидер «Хезболлы» жив.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате удара погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 76. Как передает корреспондент Al Jazeera, в районе Харет-Хрейк, где расположен штаб, зафиксированы значительные разрушения – полностью разрушены четыре здания.