Израиль ударил по Бейруту: двое погибших, десятки раненых

Израиль ударил по Бейруту: двое погибших, десятки раненых

Израиль ударил по Бейруту: двое погибших, десятки раненых

Израильские военные 27 сентября нанесли удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Недавно ЦАХАЛ провела точечную атаку по штабному комплексу террористической организации «Хезболла», который располагался в жилом районе Дахии, в центре Бейрута», – сообщили представители израильских Вооруженных сил.

По информации израильского новостного портала Ynet, основной целью атаки мог быть лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. При этом информация о его состоянии в СМИ разнится. Некоторые издания пишут, что операция по его ликвидации была успешной, а другие сообщают, что лидер «Хезболлы» жив. 

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате удара погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 76. Как передает корреспондент Al Jazeera, в районе Харет-Хрейк, где расположен штаб, зафиксированы значительные разрушения – полностью разрушены четыре здания.

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