Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС

В результате авиаудара ЦАХАЛ по югу сектора Газа убит член политбюро группировки ХАМАС. Об этом 1 ноября 2024 года заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Изз ад-Дин Кассаб был ликвидирован в районе города Хан-Юнис в результате точечного авиаудара.

🔴ELIMINATED: Izz al-Din Kassab, Head of National Relations in Hamas’ Political BureauKassab was a member of Hamas’ political bureau and was responsible for national relations within the organization, overseeing the coordination and connection between Hamas and other terrorist… pic.twitter.com/yITeHUE5s2

