Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС

Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС

Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС

В результате авиаудара ЦАХАЛ по югу сектора Газа убит член политбюро группировки ХАМАС. Об этом 1 ноября 2024 года заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Изз ад-Дин Кассаб был ликвидирован в районе города Хан-Юнис в результате точечного авиаудара.

«Кассаб отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАС с другими группировками в секторе Газа, а также обладал полномочиями руководить террористическими атаками против Израиля», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По данным ливанского министерства здравоохранения, за последние сутки в результате израильских авиаударов на северо-востоке страны погибли 30 человек.

В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля.

youcanchoose

В России обязали регистрировать каналы и страницы в соцсетях, имеющие 10 тысяч подписчиков

В России обязали регистрировать каналы и страницы в соцсетях, имеющие 10 тысяч подписчиков

Продавать смартфоны Google запретили в Индонезии

Нового президента избрали в Ботсване

За проверку потенциального уровня IQ у эмбрионов компания из США берет более 24 млн тенге

За проверку потенциального уровня IQ у эмбрионов компания из США берет более 24 млн тенге

Художника Disney и Pixar посадили за педофилию и торговлю людьми

Художника Disney и Pixar посадили за педофилию и торговлю людьми

Траур по погибшим на железнодорожном вокзале объявили в Сербии

Траур по погибшим на железнодорожном вокзале объявили в Сербии

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.