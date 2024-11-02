Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС

В результате авиаудара ЦАХАЛ по югу сектора Газа убит член политбюро группировки ХАМАС. Об этом 1 ноября 2024 года заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Изз ад-Дин Кассаб был ликвидирован в районе города Хан-Юнис в результате точечного авиаудара.

«Кассаб отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАС с другими группировками в секторе Газа, а также обладал полномочиями руководить террористическими атаками против Израиля», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

🔴ELIMINATED: Izz al-Din Kassab, Head of National Relations in Hamas’ Political BureauKassab was a member of Hamas’ political bureau and was responsible for national relations within the organization, overseeing the coordination and connection between Hamas and other terrorist… pic.twitter.com/yITeHUE5s2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2024

По данным ливанского министерства здравоохранения, за последние сутки в результате израильских авиаударов на северо-востоке страны погибли 30 человек.

В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля.