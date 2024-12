К 2027 году Арктика может лишиться своих ледников

Новое исследование предсказывает, что Арктика может полностью потерять свой ледяной покров уже в ближайшие годы. Об этом заявили исследователи Гетеборгского университета, сообщает Zakon.kz.

По мнению климатолога Селин Хеузе и доцента университета Колорадо в Боулдере Александры Ян, первое лето, когда весь арктический морской лед полностью растает, может наступить к 2027 году.

Примечательным фактом является, что минимальная площадь ледяного покрова в 2024 году составила всего 1,65 млн квадратных миль.

Для сравнения, средний показатель 1979-1992 годов составлял 2,65 млн квадратных миль.

Исследователи отмечают, что хотя исчезновение арктического морского льда приведет к огромным изменениям климата и погодных условий на Земле, это, как сказано в публикации издания Daily Mail, не повлечет за собой существенных изменений уровня моря.

