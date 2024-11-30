Как избавляться от ночующих в торговых центрах бомжей придумали в Монреале

Как избавляться от ночующих в торговых центрах бомжей придумали в Монреале

Как избавляться от ночующих в торговых центрах бомжей придумали в Монреале

Торговый центр Complexe Desjardins придумал способ, чтобы прогонять местных бомжей, ночующих на аварийных лестницах, сообщает Zakon.kz.

Так, в центре по ночам стали включать вирусную детскую песню Baby Shark Dance. Корейское музыкальное видео – одно из самых популярных детских видео в мире. Только на YouTube ролик просмотрели более 15 млрд раз. По мнению владельцев торгового центра, таким образом они хотят мотивировать многочисленных бедняков отправляться на ночлег в специальный приют, пишет The Globe and Mail.

Канадские активисты поспешили вступиться за бездомных. Правозащитники считают, что торговый центр поступает «слишком жестоко».

А в заснеженной пустыне Канады пропавший турист чудом выжил после месяца скитаний.

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