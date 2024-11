Как избавляться от ночующих в торговых центрах бомжей придумали в Монреале

Торговый центр Complexe Desjardins придумал способ, чтобы прогонять местных бомжей, ночующих на аварийных лестницах, сообщает Zakon.kz.

Так, в центре по ночам стали включать вирусную детскую песню Baby Shark Dance. Корейское музыкальное видео – одно из самых популярных детских видео в мире. Только на YouTube ролик просмотрели более 15 млрд раз. По мнению владельцев торгового центра, таким образом они хотят мотивировать многочисленных бедняков отправляться на ночлег в специальный приют, пишет The Globe and Mail.

Baby Shark is still playing at Complexe Desjardins. IM WHEEZING💀😭 pic.twitter.com/pbcPujQq1O

— Joshua Gariepy (@joshua_gariepy) November 29, 2024