Как промыть фильтр для бассейна: инструкция и частота промывки

Рассказываем, зачем нужен песочный фильтр для бассейна и как он работает. Предлагаем подробную инструкцию по самостоятельной очистке системы.

В летнюю жару очень приятно окунуться в прохладную воду. Такую возможность дает бассейн на участке. Это очень удобно, но и хлопотно, поскольку вода и чаша требуют тщательного ухода. Иначе прозрачная чистая водичка быстро превращается в зеленую и мутную, появляется неприятный запах и осадок. Для очистки в чашу устанавливают фильтрационную систему, которая тоже требует ухода. Разберемся, как правильно промыть песочный фильтр для бассейна.

Как промыть песочный фильтр

Что это такое

Как часто нужна промывка

Как понять, что фильтр пора промывать

Пошаговая инструкция по промыванию

Ошибки при использовании фильтрующей установки

Полезные советы

Что такое песочный фильтр

Любой бассейн, стационарный или каркасный, наполнен водой. В момент заполнения чаши она чистая, но постепенно начинает загрязняться. Загрязнения могут быть самыми разными. Это химикаты, патогенная микрофлора, мелкие водоросли, т.п. Есть в воде и так называемые механические загрязнения — частички грязи, волосы, листья, насекомые, то есть все то, что может попасть в чашу из окружающей среды. Таких загрязнений обычно больше всего.

Для их удаления используют специальные системы фильтрации. К ним относится песочный фильтр, который задерживает мусор, взвешенные частицы и примеси. Установка для фильтрации представляет собой герметично закрытую емкость, наполненную кварцевым песком. Перед засыпкой он проходит термообработку, что увеличивает эффективность очистки. В верхней части резервуара находятся отверстия для подачи и отведения воды.

Принцип работы установки очень простой. Насос через скиммер всасывает воду из чаши. Если при этом всасывается крупный мусор, он отфильтровывается скиммером. Дальше поток направляется внутрь фильтрующей установки. Под давлением он проходит через толщу песка, очищается от примесей и мелких частиц загрязнений. Все это остается на песчинках. Очищенная вода подается в выходное отверстие и направляется в чашу.

Как часто промывать песочный фильтр для бассейна

В процессе фильтрации частички грязи и мусор остаются внутри резервуара с песком. Постепенно они заполняют все пространство между песчинками, давление увеличивается, и пропускная способность фильтрующей установки резко снижается. Поэтому необходима промывка песка в фильтре для бассейна. Ее проводят, когда показания манометра поднимаются до 1,5 атм. и выше. Для упрощения контроля на большинстве приборов установлена цветная шкала. Значения в «красной» зоне свидетельствуют о необходимости промывки. В среднем, при интенсивном использовании специалисты рекомендуют промывать фильтрующую установку не реже раза в неделю.

Важно. Песочную засыпку периодически меняют. Это делают раз в два года для чаш круглогодичного использования, и раз в пять лет — для сезонных бассейнов.

Как понять, что надо промывать фильтр

Частота очистки фильтрующей установки зависит от множества причин: интенсивности использования бассейна, количества купающихся, места, где установлена чаша, т.п. Чтобы не пропустить момент, когда нужно почистить фильтрующую установку, надо обращать внимание на состояние воды. Перечислим признаки, указывающие на необходимость очистки.

Снижается скорость циркуляции потоков.

Вода кажется грязной. Она становится мутной, появляются частички взвесей.

Давление на манометре приближается к красной отметке.

Важно. Перед тем как очищать фильтрующую установку, надо определить ее тип. Некоторые из них не подлежат очистке. Например, у диатомовых фильтров заменяют засыпку, у картриджных меняют отработанный картридж.

Пошаговая инструкция, как промыть песочный фильтр-насос для бассейна

Процедура простая и не займет много времени. В режиме промывания жидкость подается в обратном направлении, что взрыхляет и очищает утрамбованный песок. На следующем этапе направление подачи потока меняется, он уплотняет песчаную засыпку. Важно последовательно провести все этапы, чтобы не испортить фильтрующую систему. Мы подготовили инструкцию по обратной промывке песочного фильтра для бассейна.

Отключите насос. Отходящий от фильтрующей установки выводящий шланг направьте в канализацию. Через него будет сливаться промывающая жидкость. Если это невозможно, организуйте слив в емкость. Активируйте режим обратной промывки. Для этого поверните рукоятку многоходового крана так, чтобы она находилась в секторе «Обратная промывка», или «Back wash», если надписи на английском языке. Запустите насос. Следите за состоянием жидкости в процессе промывки. В корпусе многоходового крана обычно установлен прозрачный колпачок, в нем видна промывающая фильтр вода. Как только она станет прозрачной, насос останавливают. Если у крана нет прозрачного колпачка, следите за выливающейся из фильтрующей установки водой. Когда она станет прозрачной, останавливайте промывку. В среднем, на промывание уходит от одной до пяти минут. Активируйте режим уплотнения песочной засыпки. Для этого поверните рукоятку на корпусе многоходового крана в положение «Уплотнение», или «Rinse». Запустите насос на 30-40 секунд, потом отключите. Активируйте режим стандартной фильтрации. Для этого установите рукоятку на корпусе многоходового крана в положение «Фильтрация», или «Filtration». Перекройте сброс воды в канализацию или в емкость. Если это нужно, долейте воду в чашу. Включите насос.

Важно. Во всех рекомендациях, как промыть песок в фильтре для бассейна, особо подчеркивается, что при работающем насосе категорически запрещено поворачивать рукоятку многоходового крана.

Частые ошибки при использовании фильтра

При правильном уходе фильтрующая установка проработает очень долго. Перечислим распространенные ошибки, которые значительно сокращают срок ее эксплуатации.

Отказ от обратной промывки или нерегулярное ее проведение. Работающий фильтр постепенно наполняется частичками грязи. Они заполняют пространство между песчинками, что затрудняет прохождение водяного потока. Давление внутри системы возрастает до критических значений. Это приводит к поломке насосного оборудования, разрыву резервуара с песком, т.п.

Превышение нормы закладки песка. У каждой модели фильтрующей установки есть определенная норма наполнения. Она обязательно указана в технической документации, на маркировке корпуса. При ее превышении давление внутри корпуса возрастает, возможен разрыв оболочки по сварному шву.

Ошибочный подбор фильтра. Производительность модели должна соответствовать объемам чаши, иначе эффективная очистка будет невозможна.

Превышение нормы коагулянта. Использование химии для бассейна должно быть строго нормировано. Передозировка коагулянта, который используют для осаждения примесей, приводит к переуплотнению песка. Это ведет к ухудшению качества очистки, повышению давления в корпусе и его возможному разрыву.

Полезные советы

Чтобы фильтрующая установка прослужила долго и эффективно, надо соблюдать простые правила.

Регулярно проводить обратную промывку песочного фильтра. При этом придерживаться правила: чем больше ему приходится работать, тем чаще нужно очищать.

По возможности снизить нагрузку на фильтрующую установку. Для этого поставить навесные скиммеры для сбора попадающего в бассейн крупного мусора. Регулярно очищать стенки чаши от водорослей и налета, которые быстро забивают фильтр. Для чистки можно использовать подводный пылесос или просто щетки.

Каждый месяц очищать трубы, которые входят в фильтрующую систему. В них накапливается налет и грязь. Их удаляют путем промывки.

Ограничить время работы фильтрующей установки. Частые выключения/включения нежелательны. Они приводят к поломкам, снижают ресурс устройства. Оптимально наладить определенный режим работы с использованием таймера.

Ежегодно в конце сезона проводить обслуживание устройства и оценку его технического состояния. Лучше всего, если это будут делать специалисты.

Обязательное использование химических препаратов для очищения воды от патогенной микрофлоры и вирусов.

Важно. Фильтр сезонного бассейна должен правильно храниться зимой. Перед консервацией его обязательно промывают, для этого запускают обратную промывку. Очищенную систему убирают в отапливаемое сухое помещение, где она будет храниться всю зиму. В интернете встречаются рекомендации по обязательному просушиванию песка в фильтрующей установке для того, чтобы патогенная микрофлора не размножалась во влажной среде. Но если в технической документации от производителя таких рекомендаций нет, это делать не нужно.