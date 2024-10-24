Как стаут и свобода от брака помогли британке дожить до 105 лет

Как стаут и свобода от брака помогли британке дожить до 105 лет

105-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. По словам Кэтлин Хеннингс, все просто: регулярное употребление стаута и отказ от брака, сообщает Zakon.kz.

Сама же долгожительница отмечает, что с пивом она познакомилась благодаря родителям, которые также были поклонниками этого напитка. Впрочем, вместо пива вечером она может выпить бокал вермута и придерживается сбалансированной диеты.

На вечеринке, как отмечено в публикации издания Daily Mail, которую устроила команда дома престарелых, Хеннингс озвучила свой главный тост: «Пейте пиво и никогда не выходите замуж!»

30 сентября 2024 года стало известно, сколько лет самой пожилой казахстанке. Позднее Zakon.kz подготовил материал, в котором медики поделились секретами долголетия.

youcanchoose

Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге

Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов

Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов

У берегов Италии обнаружили 2000-летний храм древней цивилизации

У берегов Италии обнаружили 2000-летний храм древней цивилизации

В Китае разработали план по спасению нации от ожирения

Погибший американец проснулся прямо перед операцией посмертного донорства

Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2025 года в Беларуси

Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2025 года в Беларуси

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.