Как стаут и свобода от брака помогли британке дожить до 105 лет

105-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. По словам Кэтлин Хеннингс, все просто: регулярное употребление стаута и отказ от брака, сообщает Zakon.kz.

Сама же долгожительница отмечает, что с пивом она познакомилась благодаря родителям, которые также были поклонниками этого напитка. Впрочем, вместо пива вечером она может выпить бокал вермута и придерживается сбалансированной диеты.

Woman celebrating her 105th birthday says secret to long life is pints of Guinness and never getting married https://t.co/7I8s7CNES0 pic.twitter.com/bvSLRtu8V1

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 22, 2024