Как выбрать парогенератор: 7 важных характеристик и отличия моделей для глажки и уборки

Чем парогенератор отличается от отпаривателя? Что удобнее использовать дома? Рассказываем, по каким критериям выбирать технику.

Горячий пар разгладит самые упрямые складки и уберет самые стойкие загрязнения. Для его создания нужен прибор, нагревающий воду — отпариватель, парогенератор или пароочиститель. Какой парогенератор выбрать для глажки, а какой — для уборки? Разбираемся в статье.

Все о выборе паровой бытовой техники

Основные виды

Важные характеристики

— Мощность

— Объем резервуара

— Интенсивность отпаривания

— Давление

— Размеры

— Материалы

— Дополнительные функции

Техника для глажки

Техника для уборки

Пароочиститель, отпариватель или парогенератор: чем они отличаются и что удобнее в доме

В магазине бытовой техники вам могут предложить паровую швабру, парогенератор, пароочиститель, отпариватель или паровой утюг. Разница между этими приборами — в количестве насадок и функций. Общее — принцип действия. Все они оснащены резервуаром и нагревательным элементом. Вы наливаете в резервуар воду, она нагревается и превращается в горячий пар. Он может разглаживать складки на одежде, размягчать застарелый налет на поверхностях, бороться с неприятными запахами. Но часть устройств созданы только для глажки, часть — для уборки. Многофункциональные могут и то и другое.

Парогенераторы и паровые утюги предназначены для ухода за текстилем — и только. Они даже сделаны в форме утюга. Теоретически ими можно помыть плитку, но это просто неудобно. У них нет дополнительных насадок, поэтому они не смогут очистить межплиточные швы или щели между мебелью.

Паровые швабры моют полы и другие ровные поверхности, а также обеззараживают их паром. Обычно менее мощные, чем многофункциональные очистители. Дополнительных насадок у них тоже нет. Погладить тонкую рубашку с их помощью точно не удастся.

Вертикальные отпариватели и пароочистители — многофункциональная техника. Могут гладить шторы и платья, мыть полы и кухонные шкафчики, дезинфицировать мягкую мебель. Но список задач зависит от количества насадок. Чем их больше, тем техника дороже, занимает больше места при хранении.

Что учесть при выборе парогенератора для дома

В первую очередь решите, что ищете — устройство для ухода за текстилем или универсальную машину для уборки. Если глажка важнее, обращайте внимание на следующие характеристики.

Мощность

Самая важная характеристика прибора. От нее зависит скорость нагрева воды, максимальная температура и влажность пара на выходе. Чем мощнее парогенератор, тем быстрее подготовится к работе. Маломощные хуже разглаживают складки на плотном трикотаже или шерсти, не могут удалить из волокон вирусы, бактерии, молекулы неприятного запаха. Но деликатные ткани нужно гладить на минимальной мощности. Для работы с ними подойдет прибор с регулировкой температуры и интенсивности подачи пара.

Мощность бытовых парогенераторов — от 1 до 3 кВт.

Для работы с гобеленовыми шторами и покрывалами, шерстяными пальто, дезинфекции постельного белья и детских вещей нужна модель от 2 кВт.

Хлопковые рубашки, школьную форму, брюки из тонкой шерсти легко разгладить на 1-1,3 кВт.

В обычную розетку с заземлением можно подключать приборы до 3,5 кВт. Если дома старая проводка, часто выбивает пробки, перед покупкой мощного парогенератора проконсультируйтесь с электриком.

Объем резервуара

Главное отличие парогенератора от портативного ручного отпаривателя — отделенный от насадки резервуар для воды. Вы держите в руке обычный утюг, а жидкость в него поступает по гибкому шлангу. Такая конструкция позволила производителям увеличить объем резервуара. Чем он больше, тем дольше вы сможете работать без перерыва. Но объемный прибор на 1-1,5 литра при минимальной мощности нагреется за 3-10 минут. При высокой — за 40-50 секунд.

Если техника нужна, чтобы срочно разгладить рубашку перед работой с утра, большой объем воды не обязателен — достаточно 0,5-1 литра. Этого хватит на 5-30 минут подачи пара.

Если вы регулярно гладите стопки постельного белья, выбирайте максимальные показатели мощности и объем от 2 литров.

Полезные опции — съемный бак, возможность долить жидкость, не выключая прибор. Если хотите подливать жидкость, не прекращая работу, оцените конструкцию. Крышка на отверстии для воды должна быть прочной и надежно закрывающейся, оно само — удобно расположенным, достаточно широким. Некоторые бренды включают в комплект поставки воронку, упрощающую залив.

Интенсивность отпаривания

От нее зависит, с какими тканями сможет справиться прибор. Для гардероба из тонкого трикотажа, хлопка, шерсти и синтетики достаточно 100-150 г/мин. Для периодической работы с ночными шторами, покрывалами, куртками и пальто — 150-200 г/мин. Чем больше скорость подачи пара, тем быстрее опустеет резервуар. Если хотите часто гладить плотные ткани, выбирайте модель с большим баком.

В описании могут быть указаны 2 параметра — постоянная интенсивность и паровой удар. Последний — опция, позволяющая убрать самую стойкую складку или продезинфицировать вещь. Паровой удар может составлять от 350 г/мин и выше. Это большая нагрузка на систему подачи. Если эта опция нужна вам часто, выберите модель с высокой постоянной интенсивностью.

Давление

Большинство парогенераторов оснащены ТЭНом и насосом. Они кипятят воду в резервуаре и подают пар на подошву утюга через шланг. Такая система позволяет регулировать интенсивность подачи, отключать ее для сухой глажки. Важный показатель производительности — давление в барах, которое может поддерживать насос. Для эффективной глажки плотных тканей или висящих штор ищите показатели от 5 бар. 8 бар достаточно даже для толстых пледов, дезинфекции сложенного в стопку белья.

Размеры

Не стоит ждать от собранного отпаривателя компактности. Но большая часть — это резервуар и отсек для шланга. Утюг по размеру похож на стандартный, но гораздо легче. Подбирать утюг лучше в офлайн-магазине. Подержите его в руках, представьте, что 10-15 минут будете вертикально отпаривать длинные шторы. Вам должно быть удобно.

Другие важные параметры:

длина шнура — через удлинители мощные приборы включать нельзя, поэтому сразу решите, около какой розетки будете ставить гладильную доску;

длина шланга — от 1,2 до 1,8 метра, должна соответствовать высоте стойке для вешалок, длине и высоте гладильной доски.

Выбирая парогенератор, готовьтесь искать новую гладильную доску. Классическая не подойдет, так как под мощным объемом пара чехол быстро промокнет, а на стандартной подставке не поместится резервуар с утюгом. Подходящая модель — с войлочной или поролоновой подкладкой под чехлом, перфорированная. Она выпустит пар или удержит его в подкладке, оставив чехол сухим. Многие производители досок указывают в описании, подходят ли они для парогенератора. Но лучше дополнительно уточнить размеры подставки и сравнить их с габаритами прибора.

Материалы

Корпус и ручка утюжка обычно пластиковые. Выбирать их лучше в офлайн-магазине. Убедитесь, что пластик на ручке не слишком скользкий, стенки бака не кажутся хрупкими. Если у модели есть опция долива воды, удобнее светлый прозрачный бак, в котором хорошо видны остатки. Большинство приборов автоматически отключают нагрев и выдают предупреждение, если емкость опустела. Но лучше не доводить до такого.

Прибор позволяет гладить вещи бесконтактно или обычным способом. Срок его службы во многом зависит от материала подошвы. Есть три основных варианта — металл, керамика, комбинированные, вроде стали с керамическим или титановым напылением.

Парогенераторы с керамической подошвой сочетают доступную цену и долговечность. Они лучше защищены от образования нагара. Но керамика очень хрупкая, удара о гладильную доску может не выдержать. К тому же керамические модели медленно остывают. Если вы захотите после джинсов быстро погладить шелковую блузку, придется немного подождать.

Металлические подошвы делятся на алюминиевые, стальные и титановые.

Алюминий самый дешевый и легкий. Но его легко поцарапать. А нагар от ниток практически невозможно удалить.

Сталь чуть прочнее, но тоже может пригореть и поцарапаться. Она быстро нагревается, но быстро остывает. Это идеальный вариант для долгой глажки на всю семью. Сталь, покрытая тефлоном или керамикой, дополнительно защищена от царапин и нагара, но чуть дороже. В магазинах такие модели называют антипригарными или металлокерамическими.

Титан не бьется, не царапается, практически никогда не пригорает. Но модели с ним самые дорогие. Компромисс — сталь с титановым покрытием. Чуть дешевле, но такая же долговечная.

При покупке обязательно посмотрите на количество и размер отверстий на подошве. Чем они меньше, тем равномернее поток, безопаснее глажка деликатных тканей.

Дополнительные функции

Какой парогенератор лучше купить? Выберите несколько моделей по мощности и сравните опции, которые предлагают производители.

Регулировка температуры и мощности подачи пара. Может быть реализована как несколько предустановленных режимов для разных типов тканей или выбор параметров. Но последнее чаще встречается в меню профессиональных гладильных систем.

Сенсоры в подошве. Могут оценивать плотность ткани и выбирать температуру нагрева подошвы с учетом этого.

Автоотключение для безопасности. При перегреве сработают предохранители, и питание выключится мгновенно. При бездействии — через 5-10 минут в зависимости от марки. Даже с этой функцией парогенератор остается опасным нагревательным прибором, который нужно выключать сразу.

Автоочистка от накипи. Может включать промываемую съемную вставку или сменный картридж. Запускается нажатием на кнопку. Но действует только на внутренние элементы. Подошву вам придется очищать от накипи самостоятельно. За эту опцию можно не переплачивать, если вы готовы использовать дистиллированную воду.

Кнопка для сворачивания шнура. Как у пылесосов, упрощает сборку и разборку модели.

Подсветка носика. Помогает гладить вещи, расшитые стразами или бусинами, с другой декоративной отделкой.

Противокапельная система. Не дает воде выливаться из отверстий на подошве при работе. Обязательная опция при работе с шифоном, органзой, шерстью.

Экран с температурой, режимом, предупреждениями. Обычно есть у моделей с сенсорным управлением. Но оно для парогенераторов не обязательно. Выставить режим можно поворотом ручки, запустить и остановить подачу пара — нажатием кнопки. Об отсутствии воды у моделей с механическим управлением предупредит мигающая лампочка.

Какой парогенератор для глажки выбрать: устройство и опции

Если вам нужно иногда убрать несколько складок с рубашки, достаточно ручного или многофункционального вертикального отпаривателя. Парогенератор пригодится, если вы:

считаете, что вещи для идеальной чистоты нужно проглаживать или дезинфицировать паром;

гладите много и часто и хотите ускорить процесс;

любите одежду и домашний текстиль из шелка, шерсти, деликатных тканей — у универсального отпаривателя не всегда есть необходимые функции для работы с ними;

часто отпариваете драповые пальто, другие вещи из очень плотной ткани — мощности ручного прибора для них может не хватить.

Как выбрать парогенератор для защиты вещей от инфекций? Ищите прибор с максимальной температурой подачи пара, опцией парового удара.

Ускорить глажку поможет мощная модель с большим резервуаром, функциями вертикального и горизонтального отпаривания, сухого пара или парового удара. Вы сможете проглаживать постельное белье прямо на кровати или сложенным в стопки, рубашки — на гладильной доске, пальто — на вешалке. И все это практически без пауз.

Для ухода за деликатными тканями, вещами с пайетками, кружевами, стразами и другим декором выбирайте модель с регулировкой температуры и силы подачи пара, керамической или титановой подошвой, антикапельной системой.

Если вы выбираете первый отпариватель для глажки, закажите компактную ручную модель с функцией горизонтальной работы. Оцените ее удобство и решите, нужен ли вам более мощный прибор.

Какой парогенератор выбрать для уборки дома: насадки и опции

Для уборки нужен не парогенератор, а мощный вертикальный отпариватель или пароочиститель со множеством насадок. Самые популярные:

съемный ручной модуль — пригодится для уборки в труднодоступных местах, чистки салона авто;

щетки для ковров и мягкой мебели;

узкая трубка или щетка для труднодоступных мест;

насадка для мытья стекол, зеркал, других гладких поверхностей.

В отзывах на маркетплейсах многие пишут, что обходятся для генеральной уборки 1-2 насадками. Теоретически почистить ковер можно и универсальной. Но специальная щетка соберет пыль, приподнимет волокна, поможет убрать загрязнения из глубины. Если вы выбираете первый отпариватель, ищите модель, к которой можно докупать аксессуары. Освоите базовую функцию и поймете, каких насадок не хватает в доме.

Аксессуаров для глажки, например, стойки с вешалкой, нет у пароочистителей. Если у вас большой гардероб, много вещей, требующих деликатной глажки, а также есть свободное место в квартире, лучше купить отдельно парогенератор и пароочиститель. Так техника прослужит дольше. Набор можно дополнить компактным дорожным паровым утюгом. Он поможет быстро разгладить пару складок или освежить одну вещь, не дожидаясь нагрева основного генератора.

Если места в доме мало, выбирайте отпариватель с самыми необходимыми насадками. Он заменит утюг и генератор пара.