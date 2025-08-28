Как установить сплит-систему: инструкции для квартиры и частного дома

Осень — лучшее время для установки кондиционера. В конце сезона выбор больше. А инструкцию по монтажу даем в нашей статье.

Как установить кондиционер самостоятельно? Рассказываем, как найти для него лучшее место снаружи и внутри дома, подобрать инструменты и расходные материалы.

Основные этапы установки сплит-системы

Выбор места

— Наружный блок в квартире

— Наружный блок в частном доме

— Внутренний блок

Пошаговая инструкция

— Монтаж на улице

— Прокладка трассы

— Монтаж в квартире

— Вакуумирование и проверка

Частые ошибки

Где установить кондиционер: правила для внутреннего и наружного блока

Первый шаг — выбор места для техники. При нем нужно учитывать рекомендации производителя, местное законодательство, требования УК и интересы соседей.

Установка сплит-системы в квартире: правила монтажа на фасаде

В многоквартирном доме установку кондиционера на фасаде нужно согласовать с управляющей компанией и собранием жильцов. Согласование не нужно, только если:

вы ставите компрессор на закрытом балконе, где его не видно;

застройщик уже предусмотрел специальные короба для техники.

Если вы живете в доме с историей, на одной из центральных улиц, нужно получить разрешение на установку техники в администрации города. Так, в Санкт-Петербурге запрещено портить вид центральных улиц, но можно вывести систему во двор-колодец. Если дом признан памятником архитектуры, поставить климатическую систему не удастся. В таких зданиях нельзя менять вид фасада, делать сквозные отверстия в стенах, не предусмотренные проектом.

Просверлить отверстие в наружной стене можно без согласования, если его диаметр не больше 200 мм. Но если вы живете в старом доме с трещинами на стенах, вываливающимися кирпичами, проконсультируйтесь с опытным проектировщиком. Возможно, стоит заплатить за экспертизу. Предложите соседям оплатить ее вместе и подписать на собрании жильцов общее согласие или запрет на монтаж на фасаде.

Где установить кондиционер в частном доме

Устанавливать кондиционер в частном доме проще. Не нужно ни с кем согласовывать монтаж. Но правила есть и здесь.

Не стоит направлять внешний блок прямо в окна дома напротив. Радиатор и компрессор — источники горячего воздуха и сильного шума.

Подумайте, куда выводить дренаж. Капли холодной воды могут уничтожить клумбу, размыть цоколь.

Оставьте вокруг корпуса свободное место, чтобы сохранить доступ к сервисным отверстиям. Не стоит вешать технику вплотную к колонне или козырьку крыши.

На втором и третьем этаже размещайте кронштейны как можно ближе к окну, чтобы безопасно обслуживать технику.

Убедитесь, что стена выдержит нагрузку. В каркасном доме, например, нельзя вешать тяжести без закладной.

Компрессор не обязательно вешать на стену — ставьте опоры на землю, предварительно выровняв и забетонировав площадку.

Выбор места для внутреннего блока

Производитель техники указывает в инструкции максимальную длину фреоновых трубок, соединяющих внутренний и внешний блок. Ее можно увеличить, но только при дополнительной заправке системы фреоном. Лучше придерживаться инструкции.

Другие правила установки:

внутренний блок должен быть выше наружного;

трубы между ними не советуют сильно изгибать;

перед монтажом нужно убедиться, что в месте сверления нет скрытой электропроводки или других коммуникаций;

до потолка должно остаться минимум 30 см, по бокам — 15 см свободного пространства;

все коммуникации подключают, приподнимая сплит снизу — убедитесь, что перегородки и мебель не помешают вам сделать это;

ставьте прибор как можно ближе к розетке или делайте новую — через удлинитель его подключать нельзя.

Внутренний блок не должен дуть холодным воздухом прямо на людей. Неподходящие места для его установки — стены напротив кровати, обеденного стола, дивана в гостиной. Оптимальные — над кроватью, диваном или столом, на боковой стене по отношению к ним. Но правила безопасного монтажа важнее комфорта.

Как установить сплит-систему самостоятельно

Установка сплит-системы своими руками начинается с грязных работ. Сплит в комнате монтируют в самый последний момент.

Крепление внешнего блока

Уличный монтаж — самая опасная часть работы. Если вы понимаете, что придется слишком сильно высовываться из окна, не рискуйте. Вызовите специалистов с автовышкой или промышленных альпинистов с надежной страховкой.

Для работы понадобятся:

перфоратор с насадками, соответствующими материалу наружной стены;

лазерный уровень;

рулетка;

маркер

Расходные материалы:

металлический кронштейн;

анкерные болты, шайбы, дюбеля — по 10-12 штук;

виброопоры — 4-6 штук.

Лучший кронштейн — усиленный, из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной от 3 мм. Должен быть рассчитан на нагрузку, минимум в 2 раза превышающую вес кондиционера. У крепежа тоже должно быть защитное покрытие. Размер болтов подбирают под отверстия в корпусе и кронштейне.

Основные этапы установки

Разметка и выбор места. Блок должен стоять строго горизонтально, без наклона. Для этого геометрию стены проверяют лазерным уровнем, корректируют неровности расположением кронштейна. Сверление отверстий, фиксация опор болтами. Насадку для бура или перфоратора подбирайте с учетом материала стены, размеров крепежа. После установки опор нужно еще раз проверить горизонтали уровнем. Монтаж внешнего блока. В отверстия в металлических опорах вкручивают болты, фиксируют гайкой снизу. Ставят блок, пропуская болты в отверстия на корпусе, фиксируют гайкой сверху. Между ним и кронштейнами кладут резиновые прокладки, снижающие уровень шума.

Прокладка трассы

Для работы понадобятся:

гибкая рулетка, маркер или мел;

труборез по меди и пластику;

строительный нож;

алмазный бур или коронка для перфоратора;

штроборез или диск по бетону — не обязательно;

трубогиб — для меди диаметром свыше 10 мм;

стриппер для зачистки и резки кабеля;

развальцовщик для медных труб.

Расходные материалы:

электрический кабель — ВВГнг, сечение и количество жил подбирайте с учетом мощности модели, длину придется рассчитать самостоятельно;

медные трубки для хладагента — диаметр указан в инструкции;

гофрированная дренажная трубка — диаметр 16-20 мм;

каучуковая трубка для теплоизоляции;

армированный скотч или тефлоновая лента;

монтажные скобы, хомуты;

изолента;

термоусадка для кабеля.

В продаже можно найти готовые комплекты для установки кондиционеров своими руками. Они рассчитаны на бытовую технику средней и малой мощности, стандартную длину трассы.

Трассой называют пучок из трубок для хладагента, дренажа, проводов питания, соединяющий наружный и внутренний блоки. Его можно проложить в выштробленном в стене отверстии (при условии, что стена не несущая, несущие нельзя штробить) или поверх чистовой отделки. Штробу сверху штукатурят или закрывают гипсокартоном, поэтому исправить ошибки монтажа после чистовой отделки невозможно.

Поверхностный монтаж безопаснее, но объемный пластиковый профиль на стене интерьер не украшает. Поверхностную трассу можно проложить за мебелью, например, за шкафами, но они не должны сдавливать ее.

Прокладку трассы начинают с разметки. Определите место установки наружного и внутреннего блока, руководствуясь правилами выше. Если в комнате еще не сделана чистовая отделка, можно отметить мелом или маркером границы внутреннего блока и выходного отверстия на наружный, провести саму трассу. Соблюдайте следующие правила.

Трасса должна идти из комнаты на улицу сверху вниз, чтобы дренаж свободно стекал, не застаиваясь в трубке. Если это невозможно, дренажную трубку прокладывают отдельно от проводов и трубок для хладагента.

Медные трубки для хладагента можно слегка изгибать, менять уклон. Но на их поверхности не должно быть сильных заломов. Закругление должно быть плавным, составляющим около 10 радиусов трубы. Общий уклон должен идти сверху вниз, к улице.

Разметив линию для трассы, можно сверлить отверстие в наружной стене. Минимальный диаметр — 45 мм. Оптимальный — диаметр пучка в изоляции + 10 мм. Больше 200 мм в наружной стене без согласования сверлить нельзя.

Даже если вы хотите установить кондиционер самостоятельно, для создания отверстия лучше пригласить специалистов. Установки алмазного бурения и специальные коронки дорогие, требуют опыта в работе. Отверстия до 45 мм можно сделать и перфоратором или ударной дрелью. Но есть риск, что старая стена пойдет трещинами после этого.

Штробу можно сделать сразу. Но внутренний блок вешают только после окончания чистовой отделки.

Основные этапы прокладки трассы

Отмерьте нужную длину медных трубок и кабеля + 5-10 см на подключение, обрежьте. Отрежьте нужную длину дренажной трубки. При установке кондиционера в частном доме ее можно увеличить, чтобы вывести над ливневой канализацией или водостоком — но не прямо в них. В МКД трубку надо выводить так, чтобы она не капала на подоконники соседей, оживленную улицу. Наденьте на трубы для хладагента теплоизоляцию — трубки из синтетического каучука или другого влагостойкого материала. Электропроводку можно дополнительно обмотать изолентой. Соедините все элементы, начиная со стороны улицы. Дренаж должен находиться в нижней части пучка. Скрепите пластиковыми хомутами. Сверху обмотайте тефлоновой лентой или алюминиевым скотчем — плотно, с нахлестом. Не забудьте оставить свободные участки для подключения. Вставьте в трубки заглушки или закройте свободные концы пучка плотным полиэтиленом, закрепив его скотчем поверх обмотки. Он не даст пыли попасть в систему. Выведите свободные концы в уличное отверстие. Убедитесь, что дренажная трубка дотягивается до заданной точки. Продолжайте укладывать трассу в штробе или поверх стены, закрепляя монтажными скобами. Доведите до места установки внутреннего блока.

Убедитесь, что вам хватает длины для соединения без натяжения и сильных прогибов. После этого можно подключать внешний блок.

Найдите на корпусе выводы для подключения электрики. Красный провод идет к клемме L, синий — N, желто-зеленый, если есть — к PE. Если у вас 5-жильный кабель, черный, серый, коричневый провод идут к клеммам L, остальные — по той же схеме. Для подключения зачистите кабель, наденьте на концы термоусадку, вставьте в клеммы блока и закрепите винтами. Сфотографируйте схему: на внутреннем блоке серый провод должен идти в клемму L с тем же номером, что на внешнем.

Найдите отверстия под медные трубки. Их два — маленькое и большое. Снимите с них гайки и наденьте на соответствующие трубки. Предварительно подрежьте их, если свободные концы слишком длинные и сильно изгибаются. Используйте развальцовщик, чтобы подогнать трубы под размер крепежа. Вставьте трассу для хладагента в отверстия, закрепите гайками. Тщательно затяните их.

Монтаж в комнате

Закрыв штробу и сделав чистовую отделку, вешайте внутренний блок. Это самая простая часть в подключении кондиционера своими руками. Новые инструменты не нужны: используйте набор для монтажа внешнего блока.

Необходимые расходные материалы:

фиксирующая пластина и крепеж для нее — его подбирают с учетом материала стены, веса блока;

термоусадка для кабеля.

Инструкция по подключению такая

Разметьте место под пластину с помощью уровня. Закрепите ее на стене. Повесьте блок на крюки и убедитесь, что он хорошо держится.

Приподнимите нижнюю часть устройства, чтобы получить доступ к монтажным отверстиям.

Подключите дренажную трубку к выводному отверстию, предварительно сняв с него защитный колпачок. Убедитесь, что выдержали наклон, не перегнули и не сжали трубку.

Подключите электропроводку и фреоновую систему по инструкции для внешнего блока.

Опустите корпус и внимательно осмотрите. Трубопроводы не должны провисать или пережиматься.

Вакуумирование и проверка

Заправлять новый кондиционер обычно не нужно. Вакуумирование тоже не обязательно: иногда по инструкции достаточно на несколько минут открыть сервисный клапан на внешнем блоке.

Для вакуумирования понадобятся манометр и вакуумный насос. Если внешний блок расположен далеко от окна — автовышка. Лучше доверить этот этап работы специалистам по сервисному обслуживанию сплит-систем.

Чтобы самостоятельно вакуумировать фреоновую систему, нужно:

найти на внешнем блоке сервисное отверстие, снять с него заглушку;

подключить к отверстию манометр, к манометру — насос;

включить насос и открыть вентиль на манометре;

выключить насос, увидев на манометре меньше нуля.

Подождите 30 минут. Если показатели давления растут, проверьте все соединения, подтяните гайки. Повторите процедуру. Закройте кран на манометре. Подождите полчаса, отключите насос и его.

После этого подключите внутренний блок к розетке, запустите охлаждение с пульта. Подберите комфортную температуру и наслаждайтесь прохладой.

Частые ошибки

Не повторяйте частых ошибок домашних мастеров, решивших самим установить кондиционер.

Удлинение трассы вопреки инструкции. Без дополнительной заправки хладагентом техника скоро выйдет из строя.

Покупка алюминиевых трасс вместо медных. Они быстро разрушатся сами и разрушат медные штуцеры на корпусе.

Установка внутреннего блока ниже внешнего.

Вывод дренажной трубки в ливневую или квартирную канализацию напрямую. Так можно делать только при установке обратного клапана.

Самая главная ошибка домашних мастеров — не прочесть инструкцию производителя. У разных моделе — похожая, но не идентичная конструкция. Только производитель знает, как их правильно крепить и подключать.