Как утеплить дом из бруса: выбор материалов и технологии

Деревянные дома — теплые сами по себе. Но если их утеплить, можно сэкономить на отоплении. Рассказываем, что для этого нужно.

Как утеплить дом из бруса снаружи или изнутри? Какие материалы выбрать, чтобы сохранить всю пользу стен из натурального дерева? Рассказали в статье.

Все об утеплении дома из бруса

Когда оно нужно

Чем его делать

— Минвата

— ППС

— ППУ

— Пакля или джут

Технология наружного утепления

— Подготовка стен

— Каркас

— Укладка материала

— Защита от влаги и ветра

— Наружная отделка

Правила утепления изнутри

За и против: нужно ли утеплять дом из бруса

Скептики скажут, что наши предки строили избы из бревен и прекрасно жили в них всю зиму без дополнительного утепления. Но за сотни лет наши требования к комфорту и температуре дома изменились. Принимая решение об утеплении стен, руководствуйтесь следующими правилами.

Летнюю дачу, куда вы приедете зимой разве что на пару выходных, можно не утеплять. Самое главное — тщательно законопатить щели и заделывать трещины, как только они появляются.

В коттедже для жизни стены из бруса 150х150 мм не нужно теплоизолировать, если зимой в регионе температура не опускается ниже -15°C. В холодных регионах обязателен слой утеплителя.

Брус 200х200 мм можно оставить голым, если минимальные зимние температуры в регионе — до -25°C.

В областях с морозными зимами нужно теплоизолировать стены любой толщины.

Теплоизоляция помогает экономить на отоплении, так как не дает нагретому воздуху быстро уходить из комнат, а холодному — проникать внутрь. Но большинство современных материалов лишают натуральное дерево способности дышать. А деревянные дома ценят именно за здоровый микроклимат в комнатах, который обеспечен естественным воздухообменом и паропроницаемостью дерева.

Даже хорошо просушенный брус не советуют утеплять сразу после постройки. Нужно дать дереву время на усадку, чтобы обнаружить и заделать появившиеся трещины. Теплоизоляцию снаружи можно уложить в любое время после строительства. Если вы не уверены, что в вашем регионе нужно наружное утепление, поживите одну зиму без него и оцените расходы на отопление.

Чем лучше утеплять дом из бруса

Правильное утепление дома из бруса сохраняет его экологичность и пользу для здоровья, но защищает от больших теплопотерь.

Важные требования к материалам для теплоизоляции:

низкая теплопроводность — для жилья советуют материалы с показателями от 0,04 и ниже;

пожарная безопасность — лучшие материалы не поддерживают горение;

отсутствие неприятных запахов и токсичных испарений;

долговечность — теплоизоляция должна прослужить столько же, сколько стены.

Минеральная вата

Каменную вату называют одним из лучших утеплителей для деревянного дома.

Плюсы

натуральный состав без токсичных добавок;

негорючесть;

долговечность — материал не усаживается, не слеживается, не крошится;

простота укладки;

универсальность — подходит для утепления снаружи или изнутри дома.

Минусы

больший вес по сравнению с другими утеплителями — плита минваты 1,2х0,6х0,05 м весит до 10 кг, плита ППС — меньше килограмма;

потеря свойств при намокании — нужна тщательная защита от конденсата изнутри и осадков снаружи;

вызывает раздражение кожи и дыхательных путей — придется работать в респираторе и перчатках, тщательно зашить облицовку сверху;

риск нарваться на некачественный материал — шлаковата, сделанная из строительных отходов, выглядит как каменная, но не рекомендуется для жилищного строительства.

Выбирайте минеральную вату, если хотите сохранить экологичность дома, возводите его в условиях тесной застройки, в регионе, где нередки лесные пожары.

ППС

Плиты из пенополистирола — современный утеплитель с высокой энергоэффективностью. Они легкие, относительно недорогие и практически вечные.

Плюсы

отличная защита от холода;

низкая нагрузка на стены;

устойчивость к высокой влажности;

простой монтаж.

Минус у ППС один, но существенный. Материал легко горит и выделяет едкий дым при пожаре. Если вы готовы рискнуть, выбирайте материал с добавками-антипиренами. Он чуть дороже, но лучше сопротивляется огню. Обработайте стены из бруса составами с антипиренами, чтобы дополнительно защитить дом. Но это повысит расходы и уничтожит все преимущества природного материала.

Не путайте пенополистирол (XPS) и пенопласт (EPS, или вспененный полистирол). Крошащийся белый пластик считался эффективным теплоизолятором много лет назад, когда не было достойных альтернатив. Но сегодня его единственное преимущество — низкая цена. Он сочетает все недостатки пенополистирола с хрупкостью, высоким водопоглощением.

Пенополиуретан

По виду и способу нанесения похож на монтажную пену. Но для защиты стен от холода нужна не она, а двухкомпонентный пенополиуретан. Он становится очень прочным и жестким после застывания, не крошится.

Плюсы

универсальность — подходит для внутренней и наружной отделки;

экономия на дополнительных расходных материалах — можно напылять пену прямо на брус, без обрешетки, отказаться от использования мембран;

устойчивость к высокой влажности;

меньшая горючесть по сравнению с другими полимерными материалами — ППУ с антипиренами в составе может загореться, но быстро тухнет, не выделяет едкого дыма.

Минусы

высокая цена;

сложное и дорогое напыление — нужно привлекать специалистов или арендовать профессиональное оборудование.

При выборе ППУ смотрите на показатели плотности и теплопроводность. Менее плотный материал защищает от холода хуже. Но степень его паропроницаемости сравнима с показателями натуральной древесины. Такой стеновой пирог продолжит дышать и обеспечит здоровый микроклимат в комнатах. ППУ высокой плотности отлично защищает от холода, но не пропускает влажный пар. При утеплении плотной пеной снаружи нужно тщательно рассчитать толщину слоя, чтобы даже в сильные морозы конденсат выпадал в утеплителе, а не в дереве.

Выбирайте ППУ, если строите дачу или коттедж в регионе с высокой влажностью воздуха.

Пакля или джут

Эти материалы используют, чтобы законопатить щели и трещины между брусками. Заделывать их не надо, если вы выбрали отборный профилированный пиломатериал. Такие бруски примыкают друг к другу практически без зазоров. Отборный сорт исключает глубокие трещины на гранях.

Паклю или джут используют как единственный утеплитель при строительстве деревянной летней дачи или дома в южном регионе. В северных регионах заделка щелей и трещин обязательна, но сверху кладут дополнительный слой теплоизоляции.

Бруски не советуют конопатить герметиками или шпаклевкой по дереву. Они лишают древесину паропроницаемости, заставляют влагу скапливаться внутри. Альтернативой натуральному волокну может стать пчелиный воск без добавок. Но такая заделка щелей очень дорогая, к тому же привлекает грызунов и насекомых.

Как хорошо утеплить дом из бруса снаружи

Технология утепления дома из бруса любыми плитными материалами примерно одинаковая. Если вы используете напыляемый ППУ, пропустите часть с гидроветроизоляцией. Пена не боится влаги.

Подготовка основания

В первую очередь подготовьте стены. Старый дом нужно очистить от отслаивающейся краски, пакли, выпадающей из щелей, ненужных гвоздей. Новый обычный брус — отшлифовать, обработать составами для защиты от плесени и грибка. Профилированный брус уже отшлифован, но покрыть антисептиками нужно и его.

Постарайтесь выбрать для работ сухой солнечный день после 1-2 недель без дождей. Чем меньше остаточная влажность древесины, тем ниже риск ее гниения под слоем утеплителя.

Следующий этап — заделка швов и трещин. Натуральное волокно забивают в них с помощью тонкого шпателя с идеально гладким краем. Приложите комок или отрезок пакли к стыку двух брусков и начните аккуратно вдавливать шпателем. Не прикладывайте большие усилия, чтобы не увеличить трещины. Самые маленькие можно заделать пчелиным воском.

Поверх пакли дерево покрывают составами с антипиренами, снижающими риск возгорания. Не пропускайте этот этап, даже если выбрали негорючий утеплитель.

Монтаж каркаса

Плиты минваты или ППС укладывают между вертикальными рядами деревянных брусков, идущих по всей длине стены. Их прибивают к поверхности с шагом, равным ширине плиты. Для минваты шаг уменьшают на 5-10 мм: так упругий материал будет лучше держаться. Снизу прибивают горизонтальный контрольный брусок, идущий вдоль цоколя. Он должен выдержать вес материала.

Толщина брусьев должна быть равна толщине плит или на 3-5 см выше слоя ППУ. Для средней полосы рекомендуют минвату толщиной 50 мм, ППС — 80-100 мм. Для северных регионов — два слоя минваты по 50 мм, пенополистирол 100-120 мм в один слой. Толщину напыляемой пены рассчитывают специалисты.

Каркас сверху покрывают антисептиками и антипиренами. Удобнее вначале обработать бруски, а затем прибивать к стенам.

Теплоизоляция

Плиты ППС или минваты начинают укладывать снизу, от фундамента к крыше. Для крепления плит используют дюбели-зонтики или пластиковые саморезы с винтовым наконечником. Длина крепежа должна быть равна толщине материала + 3-5 см.

Заранее нарисуйте схему раскладки плит, созданную по следующим правилам.

Вертикальные ряды укладывают в шахматном порядке, чтобы избежать длинных горизонтальных швов.

Два слоя минваты тоже укладывают в шахматном порядке, чтобы верхние плиты перекрывали стыки нижних.

Стыки между плитами заделывают пеной или герметиком.

Крепеж не должен попасть на стыки между брусьями. От углов нужно отступить минимум 5 см.

Каждый квадратный метр утеплителя должны держать минимум 5 дюбелей. Количество увеличивается при большой плотности и толщине.

Нарезать теплоизоляцию можно любым ручным инструментом. Не забывайте о правилах безопасности при работе с минеральной ватой.

Гидроветроизоляция

Поверх плит укладывают мембрану, не пропускающую влагу и холодный ветер к утеплителю, но выпускающую из него влажный пар. Если вы выбрали ППС, вместо мембраны можно уложить водонепроницаемую полиэтиленовую пленку. Для минваты нужно обеспечить отвод конденсата. ППУ в защите от влаги не нуждается.

Пленку крепят к каркасу строительным степлером либо верхним слоем обрешетки.

Наружная отделка

При утеплении деревянного дома из бруса плитным материалом поверх мембраны или пленки прибивают брус, перпендикулярный каркасу. Он станет основой для наружной отделки — сайдинга или декоративных панелей. На каркас между напыленным ППУ можно укладывать облицовку без дополнительной обрешетки. Но между каркасом и наружной отделкой должен быть зазор для вентиляции.

Как утеплить дом из бруса изнутри

Если и утеплять деревянный дом, то снаружи. С этим утверждением согласны большинство экспертов. При наружной теплоизоляции вы не пропускаете холодный воздух внутрь. Теплый и влажный из комнат тоже не может выйти на улицу. Это немного ухудшает естественный воздухообмен. Но хорошая вентиляция решает проблему с выведением влажного пара. Деревянные стены в комнатах обеспечивают здоровый микроклимат и приятный запах. А многослойный стеновой пирог снаружи защищает от холода.

Утепление стен дома из бруса изнутри может понадобиться, если:

после укладки наружной теплоизоляции в комнатах все равно холодно;

утеплять фасад слишком сложно или дорого.

Если проблема в холоде, вначале постарайтесь устранить источники теплопотерь:

замените окна и двери на теплосберегающие, с воздушными камерами или прослойкой теплоизоляции;

законопатьте все щели снаружи и изнутри;

пройдитесь тепловизором вдоль стен и пола, закройте самые холодные участки мебелью, коврами.

Если наружная теплоизоляция невозможна, используйте ППУ, ППС или минеральную вату. Технология укладки та же, что и снаружи. Но на утеплитель нужно положить слой пароизоляции, чтобы скопившийся в комнатах конденсат не мочил древесину. Стены — тщательно обработать средствами для защиты от плесени и грибка.

Утеплять дом из бруса и снаружи, и изнутри бессмысленно. Даже в просушенной древесине есть немного остаточной влаги. Если вы с двух сторон обошьете дерево материалами с низкой воздухопроницаемостью, оно быстро начнет гнить и разрушится. Если после теплоизоляции с одной стороны в комнатах все еще холодно, ищите с тепловизором конкретные участки с высокими теплопотерями и думайте, как уменьшить их.