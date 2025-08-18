Какие бывают фильтры для воды: 5 решений для дома

Без фильтра для воды в доме нельзя. Рассказываем, как его выбрать.

Видов фильтров для воды очень много. Рассказываем, какие выбрать для квартиры или загородного дома.

Основные виды фильтров для очистки воды

Когда без фильтрации не обойтись

Защита для труб и бытовой техники

— Механическая очистка

— Магистральные фильтры

— Решения для скважин

Решения для питьевой воды

— Системы под мойку

— Кувшины и насадки

Выбор схемы водоочистки

Как понять, что вам нужен фильтр

Даже если вы покупаете для питья очищенную воду, без фильтров в домашнем водопроводе не обойтись. Частицы песка и ржавчины, минералы опасны не только для вашего здоровья. Они приводят к засору в трубах и ухудшают состояние бытовой техники. Ржавая или слишком жесткая вода, в которой много минеральных солей, ускоряет появление накипи на ТЭНах, уменьшает просвет труб. Из-за этого насосы и нагреватели работают на износ и быстро ломаются.

Если вы готовите на покупной воде, ваша задача — очистить водопроводную от крупных включений и сделать менее жесткой.

Жидкость из персональной скважины или колодца может быть мутной и запесоченной, но обычно мягкая. Для ее очистки нужно выбирать фильтры, удерживающие крупные частицы и направляющие их в отстойники.

В городском водопроводе жидкость может быть чистой и прозрачной, но очень жесткой. Растворенные в ней минеральные соли способны собрать специальные фильтры, которые запускают химические реакции для очистки с помощью магнитного поля или особого состава фильтрующих компонентов. Если струя из-под крана в городском водопроводе ржавая и мутная, вначале надо очистить ее от примесей, а потом смягчать.

Если вы хотите пить из-под крана, придется позаботиться о многоступенчатой очистке — убрать видимые включения, хлор, другие минералы, а также уничтожить вирусы и бактерии.

Решения для труб

И за городом, и в МКД нужно начинать создание системы фильтрации с защиты труб. Особенно важно позаботиться о стальном трубопроводе: на нем быстрее нарастают биопленка и минеральный налет. Но и медные или пластиковые трубы не защищены от него на 100%. Какие бывают фильтры для очистки воды из водопровода или скважины?

Механическая очистка

В многоквартирном доме создание системы фильтрации начинают с установки грязевиков. Это небольшие латунные «уголки» с резьбой, которые подбирают под диаметр трубы и просто накручивают на нее. Грязевики для магистралей с большим диаметром могут быть оснащены высокой колбой-отстойником. Внутри у них несколько дисков с бороздками или тонкая сетка, которая задерживает песок и хлопья ржавчины.

Грязевые фильтры для дома делятся на промывные и непромывные. У первых — съемная колба или заглушка на участке с фильтрующей сеткой. Когда напор в системе падает, поток становится мутным, нужно снять и опустошить отстойник, промыть сетку. Непромывные придется менять целиком.

Как часто обслуживать грязевик? Периодичность зависит от состояния жидкости в водопроводе и степени фильтрации. Для грязевиков она указана в микронах: от 5 до 300 мкм.

Если из крана течет прозрачная струя, выбирайте 5-15 мкм. Такая система задержит даже невидимые частицы песка.

Если вы видите хлопья ржавчины, сделайте многоступенчатую систему очистки. Поставьте друг за другом 100-20-5 мкм. Это позволит реже промывать сетку.

Чем тоньше сетка грязевика, тем сильнее он замедляет напор. Если поток и так слабый, придется пожертвовать чистотой ради сохранения нормального давления в системе.

Грязевик ставят в самом начале водопровода: там, где от холодного стояка отходит ветка разводки по квартире. Но обязательно после запорного крана. Он позволит перекрыть поток, чтобы поменять или промыть сетку.

В многоквартирных домах с централизованной системой ГВС ставят грязевики 100-200 мкм и на горячую воду. Для ГВС нужен специальный грязевик, выдерживающий нагрев до 95-100 градусов. В частных домах с котлами или водонагревателями жидкость нужно тщательно очистить еще до нагрева. Поэтому на горячие трубы ничего не ставят.

Тонкая очистка и смягчение

Для бытовой техники опасны хлор, магний, кальций, которых может быть много даже в прозрачном потоке. Нашему организму в больших количествах эти минералы тоже не нужны. Поэтому на трубы перед подводкой к бытовой технике ставят магистральные фильтры тонкой очистки. Выглядят они все примерно одинаково: высокий пластиковый или металлический стакан под трубой. Но отличаются способом фильтрации и наполнителем.

Не путайте грязевик 1-5 мкм и системы тонкой очистки. Первый сможет убрать только осадок, который уже отделился. Вторые заставляют полностью растворенные минералы превращаться в осадок, который можно отфильтровать, или в безопасные соединения.

Какие бывают фильтры для воды в квартире или доме?

Половолоконные. В колбе спрятаны особые волокна, которые, по заверениям производителя, удерживают лишний хлор и даже бактерии и вирусы. Технология новая, на рынке представлена лишь несколькими марками. Решения дорогие, но по качеству очистки не должны уступать мембранным. Подходят для питьевой воды и защиты техники.

Полифосфатные. Не подходят для питьевой воды! Но одно из самых дешевых решений для защиты бойлеров или стиральных машин. Колба с прозрачными кристаллами стоит меньше тысячи рублей, менять ее нужно 1-2 раза в год. Решение эффективно смягчает холодную воду максимальной жесткости до 7 мгм-экв/л. Для горячей или более жесткой не подходит. Хотя полифосфатные модули недорогие и эффективные, экологи очень просят отказаться от них. Высокая концентрация фосфатов в стоках — основная причина гибели рыбы и птиц, цветения пресных водоемов.

Электромагнитные. Заставляют соли кальция и хлор менять структуру под действием электромагнитного поля. Требуют установки рядом со вводом водопровода в бытовую технику, подключения электричества. Это дорогие и сложные в монтаже, но эффективные и экологичные решения. Они не содержат химических реагентов, не загрязняют стоки. При выборе ищите известный бренд и продавца с безупречной репутацией: устройства часто подделывают. Перед установкой проконсультируйтесь с электриком. Электромагнитное поле может нарушать работу бытовой техники и гаджетов, а также сделать металлические трубы источником тока.

Магнитные. Тот же принцип, что у электромагнитных, но электричество не нужно. Поле создают встроенные магниты. Они тоже могут нарушать работу электроприборов. Мошенники часто подделывают магнитные устройства. Но это решение обычно дешевле и проще в установке, чем электромагнитное.

Ионообменные. Колба с полимерной смолой, которая собирает минеральные соли. Смолу можно очищать специальным солевым раствором, но не бесконечно: раз в 2-3 года ее придется менять. Ионообменные фильтры эффективно смягчают даже очень жесткую воду, делают ее пригодной для питья. Но грязная смола относится к опасным для природы отходам. Ее промывка — сложная процедура.

При выборе смотрите не только на наполнитель, но и на форму и размеры колбы. Есть два основных вида корпусов фильтров для воды.

Slim Line — диаметр около 6,5 см, высота от 12 до 50 см.

Blue Line — диаметр около 12 см, длины те же.

Большинство колб ставят на трубу вертикально. Перед заказом убедитесь, что выбранному типу хватит места.

Корпуса также делят на пластиковые и металлические. Для ГВС или высокого давления в водопроводе советуют металлические. Пластиковые дешевле, но могут треснуть от несильных ударов или перепадов температуры.

Магистральные смягчители обязательно ставят:

перед котлом, бойлером, колонкой;

посудомоечными и стиральными машинами;

встроенными кофемашинами и другой кухонной техникой с прямым подключением к водопроводу;

обратным осмосом или другой системой для питьевой воды.

Умягчители советуют поставить и перед душевой кабиной. Жесткая вода сушит чувствительную кожу и делает волосы ломкими. Мыться мягкой гораздо приятнее и безопаснее.

Фильтрующий элемент монтируют прямо на входе в технику или как можно ближе к нему.

Если в системе нет грязевиков, тонкая очистка бессмысленна. Картридж потеряет полезные свойства через пару дней использования.

Решения для колодцев и скважин

В частном доме с автономной системой водоснабжения воду начинают очищать еще в колодце или скважине. Первой ступенью становится донный фильтр, представляющий собой засыпку из слоев шунгита или гравия, очищенного песка. В колодце он не позволяет воде цвести и собирает мелкий сор. Следующий ставят перед насосом, качающим воду из скважины. Минимальная защита на этом этапе — сетчатое устройство для механической очистки. Оно работает как грязевик для дома. Но ставится непосредственно перед входом в насос. Подбирать его нужно по типу насоса — для погружного и поверхностного есть отдельные модели.

Скважинный фильтр для насоса не заменяет грязевик. Водопровод заводят в дом и пропускают через многоступенчатую систему очистки, начинающуюся с механической. Скважинный фильтр служит лишь для защиты насоса.

Решения для питьевой воды

Можно ли пить воду из-под крана? Да, если поставить систему очистки под мойку, кувшин с картриджем или насадку на кран.

Какие бывают фильтры для воды под мойку

Систему для питьевой воды под кухонной раковиной комплектуют дополнительным смесителем. Если вы ставите ее, грязевики и умягчители на трубах обязательны. Они позволят реже менять дорогие картриджи для питья.

Есть 2 основных вида бытовых фильтров для воды под мойку.

Проточные. Система из 1-4 колб, по которым последовательно проходит поток, очищаясь от осадка, хлора, растворенных вредных веществ. Можно подобрать тип и количество колб с учетом состава водопроводной жидкости. Обычно в систему включают картридж, задерживающий мелкую взвесь, ионообменный умягчитель, сорбционную ступень с угольным наполнителем, убирающим неприятные запахи.

Обратный осмос. Включает 1-4 колбы и небольшой накопитель. Самый важный картридж — мембранный. Вода на выходе из него почти дистиллированная. В ней не остается ничего, кроме молекул H2O. Пить ее вредно, потому что жидкость должна быть источником минералов. Систему обратного осмоса обязательно дополняют минерализатором, возвращающим жидкости вкус и пользу.

Проточные фильтры задерживают вредные вещества. Мембрана задерживает чистую воду, а все лишнее сливает. В системе обратного осмоса из 3 литров на входе получается 1-2 на выходе. Процесс очистки медленный, поэтому систему дополняют баком для очищенного. В проточной такого расхода нет.

Если в доме старые трубы или вода идет из скважины, которая может быть загрязнена стоками, систему под мойкой дополняют ультрафиолетовым стерилизатором. Он выглядит как картридж-колба, но внутри у него не наполнитель, а УФ-лампы. Они убивают бактерии и вирусы, с которыми не справилась даже мембрана. Стерилизатор ставят перед краном, после накопительного бака в обратном осмосе. После него можно пить без кипячения.

Что еще нужно учесть при выборе системы под мойку?

У каждого бренда — свой формат картриджей. Убедитесь, что в вашем городе легко найти сменные для выбранной марки.

Обратный осмос занимает много места. Для проточной системы тоже нужно свободное пространство. Перед заказом убедитесь, что все колбы поместятся под раковиной.

Переносные кувшины и насадки на кран

Фильтр-кувшин пригодится на даче или в доме, где нельзя поставить систему под мойкой. Тщательно очистить ржавую, мутную, плохо пахнущую воду с его помощью не получится. Но кувшины хорошо справляются с высокой жесткостью, хлопьями хлорки, неприятным привкусом.

Плюсы

Доступная цена.

Широкий выбор универсальных картриджей — для смягчения, обезжелезивания.

Простота замены картриджа.

Минусы

Меньшая эффективность по сравнению со стационарными системами.

Необходимость частой замены картриджа в большой семье.

Необходимость кипятить воду — водопроводную не обязательно, так как все бактерии и вирусы в ней убиты хлором, скважинную, колодезную или родниковую — желательно, так как уничтожить все инфекции картридж не сможет.

Аналогом кувшина может стать насадка на кран. Это картридж, который надевают прямо на носик смесителя. От картриджа идет дополнительный кран для очищенного потока. Встроенный переключатель позволяет использовать неочищенный, не снимая насадку.

Выбор схемы водоочистки для дома

В загородном доме с автономным водоснабжением, мощным и дорогим бойлером схему водоочистки стоит составлять со специалистом, после анализа жидкости из скважины. Это дорогая услуга, но она поможет сберечь здоровье семьи и бытовую технику. Обычно схема для дома включает:

сетчатый грязевик перед насосом в скважине;

несколько грязевиков на вводе в дом — количество и степень очистки зависят от результатов анализов;

отдельные ионообменные фильтры перед всеми бытовыми приборами;

обратный осмос под мойкой.

В квартире, где из крана течет визуально чистая вода, достаточно:

грязевика на входе горячей и холодной воды;

ионообменного фильтра перед водонагревателем или душем в ванной;

обратного осмоса под мойкой.

Можно отказаться от системы под мойкой, если вы покупаете питьевую воду. Остальные элементы нужны для защиты труб и техники.