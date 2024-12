Камала Харрис появилась на публике

5 декабря вице-президент США впервые за несколько недель появилась на публике, сообщает Zakon.kz.

Проигравшая президентские выборы Харрис приняла участие в церемонии зажжения огней на елке у Белого дома.

Стоит ли отмечать, что она в последний раз участвует в статусе вице-президента США на этой церемонии. Через полтора месяца почетную обязанность, как и все остальные, ее шеф передаст победившему на выборах Дональду Трампу.

🎄 President Biden, just back from his trip to Africa, presided over the annual lighting of the National Christmas Tree on the Ellipse in Washington, D.C.Vice President Kamala Harris was among the attendees on a frigid evening that marked the start of the holiday season. pic.twitter.com/LlXV504Bcn

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) December 5, 2024