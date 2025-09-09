Керамогранит, ламинат, кварцвинил, линолеум: выбираем покрытие для комнат

Выбор покрытий для пола в магазинах очень широк. Разбираем вместе с экспертом особенности наиболее популярных из них: линолеума, керамогранита, ламината и кварцвинила.

Каждое из покрытий имеет свои достоинства, и идеального, конечно, не существует. Но вместе с плюсами у них есть и недостатки. Например, некоторые требуют особенно тщательной подготовки пола или боятся воды. Начнем с самых простых.

Линолеум

У старшего поколения такой тип покрытия может ассоциироваться с мегабюджетным ремонтом или коммунальными квартирами. Но современный линолеум принципиально отличается от того, что предлагали 10-15 лет назад. Это очень практичный, износостойкий тип покрытия со множеством вариантов дизайна на разной основе.

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Преимущества

Относительно простая укладка. Можно справиться самостоятельно, особенно при небольших размерах комнаты и ее простой геометрии.

Отсутствие стыков и швов. Линолеум можно уложить единым полотном (до 4 м шириной).

Износо- и влагостойкость. Такое покрытие подойдет даже кухни и прихожей.

Простота ухода. Не впитывает грязь, влажная уборка не наносит вреда, можно даже тереть щеткой.

Недостатки

Низкая твердость и термостойкость. Покрытие легко повредить горячим предметом или даже острым ножом.

Плохая ремонтопригодность. Если прожгли линолеум в одном месте, нужно менять все полотно или делать заплатку.

Нужна ровная и жесткая основа. Если вам говорят, что «линолеум все скроет» — не верьте.

Григорий Белоусов-Михайлов Эксперт Строительного торгового дома «Петрович»

Линолеум кажется простым в укладке, но и здесь есть свои правила. Например, производители рекомендуют проклеивать места стыков и пороги. И чем сложнее конфигурация комнаты, тем сложнее будет вырезать под нее линолеум и уложить его.

Керамогранит

Своего рода эволюционное развитие керамической плитки. Казалось бы, максимально надежный вариант покрытия с близким к бесконечности вариантами дизайна. Определиться с дизайном может быть сложно, поэтому советуем использовать сервис виртуальной примерочной от «Петровича» — здесь вам сразу визуализируют покрытие либо на рисунке абстрактной комнаты, либо в вашем интерьере на основе фотографии.

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Преимущества

Влагостойкость. Трудно найти более влагостойкое покрытие, чем керамогранит. Особенно, если использовать эпоксидную затирку — тогда этот материал фактически образует гидроизоляционный слой. Именно поэтому ее используют, в основном, в ванных комнатах, санузлах, коридорах.

Стабильность цвета. В отличие от многих других покрытий керамогранит не выцветает со временем.

Простота ухода. Это покрытие можно не просто протирать, но и использовать при необходимости абразивные составы (например, порошок).

Недостатки

Высокая сложность укладки. Если у вас нет опыта, с первого раза ровно уложить керамогранит вряд ли получится. Но можно воспользоваться услугой укладки плитки от «Петровича» — мастера сделают все с гарантией 12 месяцев.

Холодная поверхность. Ходить по керамограниту босыми ногами не так комфортно, как по другим видам покрытия.

Григорий Белоусов-Михайлов Эксперт Строительного торгового дома «Петрович»

Многие уверены, что керамогранит хрупок, может разбиться при падении тяжелого предмета. На самом деле при правильной укладке (в частности, если под плитой нет пустот) разбить керамогранит не так просто.

Ламинат

Пожалуй, самый популярный тип покрытия. Состоит из нескольких слоев: несущего, декоративного, защитного. Может имитировать натуральные материалы не только по цвету, но и по фактуре.

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Преимущества

Простота укладки. В небольшой комнате можно положить ламинат одному, без помощников. В помещениях со сложной конфигурацией ламинат укладывать гораздо проще, чем, к примеру, линолеум. Но есть некоторые нюансы и правила, которые стоит изучить. Если вам не хочется в это вникать, просто воспользуйтесь услугой укладки напольных покрытий в «Петровиче». Мастер не только выполнит монтаж, но и уберет за собой мусор. А на работы дадут гарантию 12 месяцев.

Многообразие дизайна. Есть однотонные варианты, под дерево, под гранит, под другие материалы.

Ремонтопригодность. Многие уверены, что заменить поврежденную планку можно только с разборкой всего пола (или участка до повреждения), но уже есть технологии локального ремонта.

Недостатки

Длительный контакт с водой противопоказан. Так что для ванных комнат такое покрытие не подойдет.

Необходимо ровное основание. Максимальный допуск — отклонение в 2 мм на длине 2 м.

Григорий Белоусов-Михайлов Эксперт Строительного торгового дома «Петрович»

Фаска на ламинате — это не просто элемент декора. Она скрывает небольшие расхождения в замке, которые могут возникнуть, например, при температурных перепадах.

Кварцвинил

Внешне похож на ламинат, но имеет принципиальное отличие. Если в ламинате основа — это плита из древесных волокон, то в кварцвиниле это композитный материал. Соответственно, такое покрытие не боится влаги, поэтому может быть использовано не только в комнатах, но и на кухнях, в коридорах.

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Преимущества

Хорошая водостойкость. Даже если пол зальет водой (например, при протечке), кварцвинил не вспучится.

Простота укладки. Замковый кварцвинил собирается примерно как ламинат, можно выполнить работу самостоятельно. В некоторых случаях покрытие укладывается на клей. Как обычно, если не готовы браться за работу сами, можете заказать ее у профессионалов.

Ремонтопригодность. Многие уверены, что заменить поврежденную планку можно только с разборкой всего пола (или участка до повреждения), но уже есть технологии локального ремонта.

Недостатки

Требует идеально ровной основы. По аналогии с ламинатом.

Накладывает ограничения на температуру теплого пола. Если речь идет о частном доме, пол нельзя будет нагревать свыше 27 градусов.

Одно из самых дорогих покрытий. Как обычно, все хорошее стоит недешево.

Григорий Белоусов-Михайлов Эксперт Строительного торгового дома «Петрович»

Я считаю кварцвинил одним из самых подходящих покрытий для пола в жилых комнатах (за исключением ванных). Не боится воды, износостоек, да и в сборке несложен.

Итого: какое покрытие выбрать?

Нет ничего плохого в том, чтобы комбинировать напольные покрытия даже в масштабах небольшой квартиры. Например, для ванной комнаты будет идеален керамогранит, для кухни — он же или кварцвинил, для спальни или кабинета — практически любое.

Важно точно рассчитать количество как самого покрытия, так и необходимых материалов для его монтажа: клея, подложки и различных расходников. Проще всего обратиться в магазин, где все это продают — например, в «Петровиче» есть услуга «Профессиональный расчет» — эксперты подготовят полную калькуляцию на основе ваших данных (чертежей) и строительных норм. Тогда не придется срочно ехать докупать все в последний момент или возвращать излишки. Можно и самому зайти воспользоваться сервисом «Калькулятор ремонта», чтобы сделать расчет буквально в несколько кликов. В итоге вы получите подробную смету, которую можно сразу отправить в корзину и оформить заказ. В расчете учтут все необходимое, вы даже перчатки для работы не забудете купить!

