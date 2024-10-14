Китай впервые за 24 года отправил в США гигантских панд

Китай впервые за 24 года отправил в США гигантских панд

Китай впервые за 24 года отправил в США гигантских панд

Китай отправил в Национальный зоопарк Вашингтона двух трехлетних гигантских панд Бао Ли и Цин Бао, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, животные уже покинули исследовательский центр в Дуцзяньяне на юго-западе Китая. Отмечается, что они стали первыми представителями данного вида, которых Пекин направил в американскую столицу за последние 24 года.

Панды отправились в путь на борту специального самолета Boeing 777, прозванного «Panda Express». Китайская ассоциация охраны дикой природы заявила, что в пути животные будут кушать кукурузные булочки, бамбук и морковь. Также им подготовили воду и медикаменты.

Как уточняется, панды будут первыми жителями обновленного пандового павильона Вашингтонского зоопарка, который пустовал после того, как предыдущая пара панд вернулась в Китай в ноябре 2023 года. Их отъезд взбудоражил общество и вызвал негодование посетителей зоопарка.

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