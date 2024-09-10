Крупный пожар разгорелся на химическом заводе в Германии

Крупный пожар разгорелся на химическом заводе в Германии

Крупный пожар разгорелся на химическом заводе в Германии

10 сентября в немецком городе Дуйсбург сильный пожар разгорелся на химическом заводе компании Grillo, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Ground news, район инцидента заволокло густым дымом.

«В районе Марксло в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия) над химическим заводом Grillo большой столб дыма. Компания, производящая продукцию из цинка и серы, подтвердила, что около 16:20 (19:20 по времени Астаны) на заводе по производству сульфата цинка вспыхнул пожар», – говорится в сообщении.

Издание пишет, что жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери из-за едкого дыма. По данным городских властей, пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены.

Также сообщается, что на месте работает большое число пожарных. Причины возгорания пока неизвестны.

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