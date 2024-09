Крупный пожар разгорелся на химическом заводе в Германии

10 сентября в немецком городе Дуйсбург сильный пожар разгорелся на химическом заводе компании Grillo, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Ground news, район инцидента заволокло густым дымом.

Издание пишет, что жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери из-за едкого дыма. По данным городских властей, пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены.

Также сообщается, что на месте работает большое число пожарных. Причины возгорания пока неизвестны.

+++ #Update zum #Brand in #Duisburg — #Großbrand in #Duisburger #Chemiefabrik – Warnung an die Bevölkerung +++In einer Chemiefabrik im Duisburger Stadtteil Marxloh ist es zu einem schweren Brand gekommen. Eine dichte Rauchwolke zieht über die Buschstraße und die A59. Autofahrer… pic.twitter.com/i7q402fQp3

— Blaulichtreport-Deutschland (@BlaulichtDe) September 10, 2024