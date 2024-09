Лидер Гаити попал в казусную ситуацию на Генассамблее ООН

26 сентября председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь оказался в неловкой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН он решил выпить воду прямо из графина, но пролил ее на себя.

Edgard Leblanc Fils, President of the Transitional Presidential Council of Haiti, drank water directly from the pitcher during his speech before the UN General Assembly today. pic.twitter.com/jO7KIIxogU

— Daily Caller (@DailyCaller) September 26, 2024