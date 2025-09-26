Марки цементного раствора: что это такое, какие бывают и для чего применяются

Рассказываем, что такое марка цементного раствора, характеризуем основные виды смесей. Даем полезные советы по выбору материала для разных целей.

Цемент считается одним из основных строительных материалов. В чистом виде его практически не используют, добавляют в качестве вяжущего в смеси с разными эксплуатационными характеристиками. Свойства материала зависят от количества вяжущего, характеристик других компонентов. Исходя из этого, все смеси маркируются. Разберемся, что обозначает марка цементно-песчаного раствора, познакомимся со свойствами самых востребованных смесей.

Марки цементного раствора

Что такое цементные смеси

— Цементо-песчаные

— Цементо-известковые

Виды смесей

Характеристики и назначение востребованных марок

Цементом называется порошкообразное сухое вещество неорганического происхождения. После того как его смешают с жидкостью, он образует густую пластичную массу. После отвердения она становится похожей на камень — твердой и прочной. Однако чистый цемент дает значительную усадку, поэтому отвердевшая масса растрескивается. Во избежание этого в смесь вносят добавки, которые предотвращают растрескивание и придают материалу определенные свойства. По составу растворы могут быть простыми и сложными. В первом случае вяжущее одно, во втором — два или несколько. Чаще всего используют два типа раствора, кратко их охарактеризуем.

Цементно-песчаные

Основные компоненты — цементный порошок и песок. Последний участвует в формировании кристаллической структуры, что предотвращает усадку и формирование трещин. Оптимальный выбор для строительных растворов — портландцемент марок М500 или М400.

Песок должен быть только мелкофракционный, очищенный от ила и других примесей. Если используется песок крупных фракций, смесь будет считаться пескобетоном, при добавлении гравия или щебня получается бетон. Для приготовления раствора используют очищенную воду без каких-либо добавок. Для придания материалу определенных свойств, в смесь могут быть внесены добавки.

Регуляторы скорости отвердевания. Замедляют или ускоряют отвердение массы.

Пластификаторы. Увеличивают подвижность и пластичность раствора без увеличения количества воды в составе. Это замедляет схватывание, уменьшает количество пузырей и предотвращает появление трещин.

Водоудерживающие добавки. Предотвращают расслаивание смеси.

Гидрофобные добавки. Делают отвердевшую массу водостойкой.

Фибра. Увеличивает стойкость к истиранию, ударам и растяжению.

Пигменты. Придают смеси определенный оттенок.

Существуют комплексные добавки, которые одновременно придают несколько разных свойств готовой смеси.

Цементно-известковые

Материал, в состав которого входит два вяжущих. Первое — цементный порошок, он обеспечивает водное отвердение. Второе вяжущее — известь, обязательно гашеная. Она обеспечивает воздушное отвердение. Присутствие двух вяжущих делает материал более пластичным и подвижным. В состав цементно-известковых смесей обязательно входит мелкофракционный песок, который предотвращает усадку и формирование трещин, а также очищенная вода. Если нужно придать смеси определенные свойства, в нее вносят добавки. Марки цементно-известковых растворов такие же, как и у цементно-песчаных.

Виды цементных смесей

Растворы на основе цемента используют для разных целей. Исходя из назначения, их разделяют на несколько типов.

Кладочные. Используют при кладке кирпича, камня, различных блоков, для укладки тротуарной плитки.

Монтажные. Применяют при установке различных строительных конструкций, для омоноличивания стыковочных участков, при заливании стяжки пола, закреплении закладных деталей, т.п.

Облицовочные. Используют при укладке облицовочного камня или керамической плитки, для заполнения швов.

Штукатурные. Применяют для выравнивания поверхности потолков, фасадов, стен.

Универсальные. Используют для разных типов работ.

Назначение стройматериала определяет его состав и пропорции ингредиентов. Кладочные и монтажные смеси должны быть прочными, штукатурные и облицовочные — пластичными, т.д.

По плотности отвердевших растворов различают легкие и тяжелые материалы. К легким относят растворы плотностью менее 1 500 кг/куб. м, к тяжелым — плотностью 1 500 кг/куб. м и больше.

Характеристики основных марок цементных растворов: кладочного, для стяжки, штукатурного

По ГОСТу цементные растворы имеют марку. Она показывает предельную прочность на сжатие, которую имеет отвердевший материал через 28 суток после заливки. Маркировка представляет собой букву М и цифру, обозначающую прочность. Следовательно, чем больше указанное число, тем выше прочность цементной смеси, тем большее количество вяжущего она содержит. Прочность и содержание вяжущего востребованных марок мы представили в виде таблицы.

Важно. В таблице приведены пропорции для определенной марки цемента. Если выбирают другую марку, пропорции будут отличаться.

Марка Прочность, МПа Пропорции Ц:П:В, для цемента ЦЕМ I 42,5Н (М500) М50 3,5-4,0 1:6:0,8 М75 5,5-6,0 1:5:0,75 М100 7,5-8,0 1:4,5:0,7 М150 11-12 1:3,5:0,65 М200 14-16 1:3:0,6 М300 20-22 1:2,5:0,55

Цементные смеси разных марок отличаются свойствами и областью применения. Кратко охарактеризуем самые востребованные материалы.

М50

Характеризуется невысокой прочностью отвердевшей смеси. Его можно использовать для ремонтных работ, затирки дефектов и неровностей, оштукатуривания поверхностей. Добавление в смесь извести увеличивает водонепроницаемость готового материала. Возможно использование в качестве кладочного раствора для легких блоков типа керамзитобетона или газосиликата при возведении конструкций не выше двух этажей. Разрешено использовать для заливки подвижных стяжек толщиной 40 мм и меньше.

М75

Используют при возведении малонагруженных конструкций, малоэтажных построек из пеноблоков или газосиликата. Применяют при заделке стыков лестничных маршей и плит перекрытия, при заливке кровельной и напольной стяжки под некоторые отделочные материалы. Можно использовать для установки подстилающей подушки под бордюры и тротуар, для утепления стен, для ремонта участков, которые впоследствии не будут подвергаться большим нагрузкам.

М100

Самая востребованная марка цементного раствора для штукатурки. Подходит для всех видов штукатурных работ, для выравнивания поверхностей и для облицовки. Используют при укладке кирпичных перегородок, стен, колонн, для кладки всех типов блоков из легких бетонов. Применяют при заливке стяжки для разных типов полов. Подходит для внутренних и для наружных работ.

М150

Характеризуется достаточной прочностью и доступной стоимостью, считается универсальной смесью для разных видов работ. Используют для оштукатуривания внутренних поверхностей и для всех видов наружной отделки, включая изготовление декоративных элементов. Возможно машинное или ручное нанесение штукатурки. Применяется для чернового выравнивания, для заливания стяжки и ремонта полов. Эта марка цементно-песчаного раствора подходит для кладки блоков из легких бетонов и кирпича.

М200

Универсальный материал, часто выбирают как марку готового кладочного цементного раствора. Используют для укладки кирпича и любых блоков при возведении зданий разной этажности и большой площади. Применяют при монтаже плит перекрытий и фундаментных блоков, при монтаже железобетонных конструкций, для заливки трещин и швов, восстановления поверхностей, при обустройстве стяжки для пола с высокой несущей способностью. Модифицированные смеси М200 пригодны для оштукатуривания потолков, фасадов или стен.

М300

Характеризуется высокой прочностью и плотностью отвердевшей смеси, что определяет область ее применения. Используют для укладки ЖБИ, всех видов блоков и кирпича, для заливки и заделки сколов, трещин и других дефектов бетонных монолитных конструкций. Применяют при подготовке основы под заливку, для выравнивания значительных перепадов высот на полу. Эта марка раствора подходит для цементной стяжки любых типов. Используют для бетонирования фундамента, при обустройстве отмостки вокруг дома, для строительства лестниц-монолитов. Не пластичен, поэтому не подходит для оштукатуривания.

Реже встречаются цементные смеси других марок. Их характеристики зависят от состава, в частности, от содержания вяжущего, поэтому будут отличаться. У каждой из них есть преимущества и недостатки. Выбор материала зависит от того, какие характеристики нужно получить. Исходя из этого, определяют подходящую марку смеси.