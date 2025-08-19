Мицеллярная вода `EVELINE` ORGANIC Алое + Коллаген (очищающая) 400 мл

379 ₽ 265 ₽

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Очищающая мицеллярная вода EVELINE ORGANIC Алое + Коллаген эффективно удаляет даже водостойкий макияж, бережно очищает кожу от загрязнений и токсинов. Алоэ вера обеспечивает длительное увлажнение. Натуральный растительный коллаген в составе способствует повышению упругости и эластичности кожи. Гиалуроновая кислота защищает от пересушивания и восстанавливает гидролипидный баланс. Формула обогащена кокосовой водой, которая придает коже свежесть и сияние. Экстракт центеллы азиатской замедляет процессы старения и защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды. Не содержит силиконов и парабенов. Мицеллярная вода EVELINE ORGANIC подходит для всех типов кожи.

Способ применения: Смочить ватный диск и аккуратно очистить глаза, лицо и губы.

Состав: Aqua (Water), PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Propanediol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocos Nucifera Water, Centella Asiatica Leaf Extract, Acacia Seyal Gum Extract, Polymnia Sonchifolia Root Juice, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Lactobacillus, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Cetrimonium Bromide, Hydroxyacetophenone, Levulinic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Levulinate, Parfum (Fragrance), Tetrasodium Glutamate Diacetate, Glycerin, Maltodextrin, Citric Acid Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Объем: 400 мл

Вес в упаковке: 448 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 198 мм

Ширина упаковки: 55 мм

Длина упаковки: 55 мм

Тег: Мицеллярная вода

Раздел: снятие макияжа

Артикул 211086

Страна: ПОЛЬША/ POLAND



