Мицеллярная вода `VIVIENNE SABO` MICELLAR WATER 400 мл

429 ₽ 300 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Мицеллярная вода Vivienne Sabo – эффективное средство для снятия макияжа с лица, губ и глаз!
Она легко очищает и увлажняет кожу, делает ее мягкой и оставляет ощущение чистоты и комфорта, не вызывает раздражение, не сушит и не стягивает ее.
Подходит для всех типов кожи.
Способ применения: Нанесите средство на ватный диск и бережно протрите кожу лица. Для снятия макияжа в области глаз,… приложите смоченные ватные диски на веки, подержите несколько секунд, затем легким движением удалитете макияж.
Состав: Aqua, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PPG-26-Butet-26, Lactic Acid, Citrus Рaradise Extract, Allantoin, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Panax Ginseng Root Extract, CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT, Betaine, Sodium PCA, Sorbitol, Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum. Обзор от бренда
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 432 г
- Высота упаковки: 188 мм
- Ширина упаковки: 58 мм
- Длина упаковки: 58 мм
- Тег: Мицеллярная вода
- Раздел: снятие макияжа
- Артикул 206347
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
-
Все товары бренда